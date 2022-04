Sono 150 le vittime rimaste uccise nelle inondazioni dopo che il ciclone tropicale Megi è transitato nelle Filippine tra il 10 e 12 aprile 2022.

Megi ha fatto il suo primo approdo nelle coste orientali intorno alla mezzanotte come depressione tropicale e si è intensificata mentre si spostava a WNW sulle acque costiere di Guiuan, una regione della Samar orientale.

Secondo il rapporto del National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) sono almeno 150 le persone decedute e altre 30 sono state date per disperse.

Inoltre, quasi 350mila persone sono state sfollate dalle case a titolo precauzionale, in quanto la tempesta ha caricato enormi piogge con allagamenti. I disagi non sono terminati, e delle oltre 75 città che erano senza energia elettrica, solo in 11 è stata ripristinata entro sino alla vigilia di Pasqua.

Megi, nota come Agaton nelle Filippine, è la seconda tempesta della stagione dei tifoni del Pacifico del 2022 e la prima a colpire il paese.