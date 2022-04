Le condizioni meteo sono cambiate soprattutto nelle regioni del Nord; tuttavia, aria più fredda è giunta da settentrione e ha abbassato la temperatura minima un po’ su tutte le regioni d’Italia. Lo vediamo dai valori che seguono qui sotto.

Temperature attorno a 6 °C, ma con valori anche inferiori, vengono registrati in Pianura Padana. Ma temperature piuttosto frizzanti si segnalano anche in tante località del Centro, persino in Sardegna. Però, questo pomeriggio avremo valori in sensibile aumento. Infatti, nel seguito delle temperature registrate stamattina, troverete i valori massimi previsti per oggi.

Temperature appena registrate in Italia:

Pian Rosa -10°C

Paganella -2°C

Monte Cimone 1°C

Resia Pass 2°C

Gioia Del Colle 5°C

Milano-Malpensa, Perugia, Verona-Villafranca 6°C

Grazzanise, Lamezia Terme, Olbia-Costa Smeralda, Roma Fiumicino 7°C

Alghero, Amendola, Aviano, Bergamo-Orio Al Serio, Bologna-Borgo Panigale, Cagliari-Elmas, Catania-Fontanarossa, Firenze-Peretola, Lecce, Milano-Linate, Monte Scuro, Pescara, Roma-Ciampino 8°C

Catania-Sigonella, Cervia, Grosseto, Napoli-Capodichino, Pisa-S Giusto, Treviso-S Angelo, Udine-Rivolto 9°C

Bari-Palese Macchie, Brescia-Ghedi, Brescia-Montichiari, Cuneo-Levaldigi, Decimomannu, Monte Argentario, Pratica Di Mare, Rimini, Ronchi Dei Legionari, Trapani-Birgi, Treviso-Istrana, Venezia-Tessera 10°C

Falconara, Torino-Caselle 11°C

Brindisi, Capo Bellavista, Frontone, Genova-Sestri, Reggio Calabria 12°C

Palermo-Punta Raisi 13°C

Capri 14°C

Messina 15°C

Lampedusa 16°C

Il pomeriggio odierno vedrà temperature diffusamente superiori a 20 °C un po’ su tutta Italia. Pertanto, ci sarà una consistente escursione termica. Nei valori previsti spiccano temperature anche oltre 25 °C al Sud Italia e in Sardegna. Valori prossimi in Sicilia.

Si annuncia una giornata estremamente mite.

Temperature massime capoluoghi italiani per oggi

Benevento, Cosenza 26°C

Caltanissetta, Oristano, Sanluri 25°C

Carbonia, Foggia, Iglesias, Ragusa, Taranto, Villacidro 24°C

Agrigento, Avellino, Caserta, Lecce, Matera, Roma, Terni 23°C

Alessandria, Asti, Cagliari, Catania, Catanzaro, Enna, Firenze, Frosinone, Isernia, Lucca, Messina, Napoli, Prato, Reggio di Calabria, Salerno, Vercelli, Viterbo 22°C

Arezzo, Brindisi, Cremona, Crotone, Grosseto, L’Aquila, Latina, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Novara, Palermo, Parma, Pavia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Reggio nell’Emilia, Rieti, Sassari, Siracusa, Torino, Trapani, Trieste, Verbania 21°C

Andria, Aosta, Ascoli Piceno, Bologna, Bolzano, Brescia, Carrara, Como, Ferrara, Forlì, La Spezia, Lecco, Livorno, Nuoro, Olbia, Padova, Pordenone, Potenza, Rovigo, Siena, Sondrio, Tortolì, Treviso, Udine, Verona, Vibo Valentia, Vicenza 20°C

Bari, Barletta, Bergamo, Campobasso, Cesena, Genova, Gorizia, Massa, Perugia, Pescara, Ravenna, Savona, Tempio Pausania, Trani, Trento, Varese, Venezia 19°C

Chieti, Cuneo, Imperia, Lanusei, Macerata, Rimini, Teramo 18°C

Ancona, Biella, Fermo, Pesaro 17°C

Belluno, Urbino 16°C