Meteo avverso anche a Roma, dove si stanno verificando precipitazioni sotto forma di grandine, in particolare appare interessata soprattutto l’area meridionale della città, imbiancata come se avesse nevicato.

La precipitazione grandinigena è stata causata dal transito di un temporale che ha investito la parte centro-meridionale della capitale. Il temporale giunto dal mare ha dapprima interessato la zona di Fiumicino, con grandine e forte vento.

Adesso scoppiano temporali nelle zone interne, con la possibilità di neve a quote molto basse. Infatti, durante i temporali e soprattutto rovesci, l’aria fredda viene spinta dalle quote più elevate atmosferiche verso il basso. Ed è per tal motivo che si possono verificare anche rovesci di neve sino a quote molto inferiori a quelle dello zero termico.