Proseguono le condizioni meteo estremamente siccitose in Lombardia. La Protezione civile della regione ha diffuso un avviso che è addirittura sale a livello di arancione per la giornata di Pasquetta.

Il bollettino indica che aria secca a tutte le quote sta comportando l’aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi. Per questi motivi e per l’elevato numero di incendi che si sono avuti stanno interessando il territorio regionale in questi giorni, si conferma il CODICE ARANCIONE riportato nell’allerta n°2022.43, con estensione alle Alpi Centrali, Alto Brembo e Alto Serio-Scalve.

Si segnala che saranno quindi possibili incendi con intensità del fuoco ELEVATA ed una propagazione VELOCE (specie nelle zone con codice colore di allerta ARANCIONE). Si sottolinea inoltre che il CODICE GIALLO per i settori di Pianura è riferito alle aree boscate e alle fasce fluviali.

Per scongiurare il pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi, si invita la popolazione a adottare comportamenti sempre corretti, informarsi costantemente sulle previsioni di rischio Incendi Boschivi.

Segnalare con tempestività ogni principio di incendio, telefonando ai numeri di emergenza:

Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo (COR AIB): 035.611009;

Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160;

Sale Operative Provinciali VVF: 115 o in alternativa il 112.

L’avviso diffuso è particolarmente curato a causa anche del fatto che nella giornata di Pasquetta, approfittando del bel tempo che viene previsto, molti cittadini lombardi si riverseranno nei boschi nelle campagne e creare in inconsapevolmente incendi anche con un semplice barbecue.

Sarà pertanto opportuno fare un sacrificio ed evitare che si possono verificare incendi potenziali rischi alle persone. Al momento le condizioni meteo sono ancora molto siccitose Lombardia; perciò, va tenuto conto del rischio evidenziato.