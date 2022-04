Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le Regioni, ha emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per giovedì 7 aprile (allerta meteo).

Da ieri mercoledì 6 aprile, infatti, hanno cominciato a verificarsi piogge in Sardegna che si sono poi dirette verso il Sud Italia.

Nella giornata di oggi 7 aprile, le piogge, comunque distribuite a carattere sparso potranno assumere localmente carattere temporalesco. Non è da escludere fenomeni anche di forte intensità nei versanti tirrenici meridionali. La fase di maltempo sarà accompagnata da un significativo aumento di intensità del vento, con possibilità di raffiche.

La Protezione Civile indica che nel Sud Italia, non sono da escludere eventuali criticità idrauliche e idrologiche per effetti di locali forti rovesci di pioggia.

È stata indicata un’allerta meteo gialla in Campania, Basilicata e parte della Calabria. Nello specifico, l’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile riguarda la Campania, i territori tirrenici della Basilicata la Calabria centrosettentrionale.

In Campania, dalla prime ore di oggi sono attese precipitazioni sparse, anche a caratteri di rovescio o temporale. Nelle altre regioni indicate si verificheranno locali rovesci anche di forte intensità con anche grandinate a carattere locale.

Possibilità di forti raffiche di vento a carattere sino a burrasca e rischio di frequente attività elettrica.

La fase di maltempo interesserà anche i quadranti occidentali della Sicilia, in cui sono previsti venti fino a burrasca, la Toscana e l’Emilia-Romagna.

Le coste più esposte, invece, potrebbero essere caratterizzate da mareggiate.

Le condizioni meteo avverse, in varie are sono in atto, e nel corso della giornata si intensificheranno.