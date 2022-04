Ormai appurato quello che sarà il meteo per le festività di Pasqua e Pasquetta, è interessante volgere lo sguardo oltre perché arrivano conferme su importanti novità. La circolazione fredda e secca si attarderà sino a martedì 19 Aprile, con qualche disturbo sulle regioni adriatiche e meridionali.

Successivamente, andremo verso una fase diversa contraddistinta da notevole dinamicità. L’anticiclone, nel frattempo spostatosi sull’Europa Occidentale, tenderà infatti a collassare per l’affondo di una saccatura nord-atlantica che originerà una profonda area ciclonica sulla Penisola Iberica.

Quest’area di bassa pressione sembra destinata a muoversi abbastanza celermente verso est e quindi avvicinarsi all’Italia. Ci potrebbe essere solo una temporanea rimonta anticiclonica, a carattere dinamico, a precedere l’ingresso perturbato.

Piogge in arrivo a metà della prossima settimana

Il peggioramento si potrebbe realizzare fin da mercoledì a partire dalle regioni occidentali, con l’approfondimento di un ciclone mediterraneo a ridosso delle Baleari. Non è ancora delineata con precisione la rotta di questa depressione, che non sembra destinata a sprofondare sul Nord Africa.

Ci potrebbero essere quindi i presupposti per un maggiore coinvolgimento dell’Italia, con una prima perturbazione che tra il 20 ed il 21 aprile potrebbe coinvolgere anche quelle regioni del Nord che ancora soffrono di una siccità fra le più gravi che si ricordino da decenni.

C’è quindi la possibilità che il carico di pioggia vada a colpire anche il Nord-Ovest. La circolazione ciclonica potrebbe mettere radici tra il bacino centrale del Mediterraneo ed il Nord Africa, facendo così da calamita per ulteriori impulsi perturbati in rotta dall’Atlantico.

Ci sono quindi tutti gli ingredienti per quella che potrebbe profilarsi come una svolta, ma non è detto. Al momento non è possibile stabilire l’entità delle precipitazioni e la loro collocazione. Non possiamo neanche ancora dare per assodato che si possa generare il cosiddetto treno di perturbazioni verso il Mediterraneo.

Avremo comunque un tipo di tempo a tratti turbolento e di stampo tipicamente primaverile verso il weekend con annessa la festività del 25 aprile, in un contesto climatico ben più mite di quello Pasquale. Non resta che rimandare ai prossimi aggiornamenti, nella speranza che la pioggia venga confermata.