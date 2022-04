Pasqua e Pasquetta, ormai ci siamo. Giornate che, è arcinoto, porteranno una diminuzione delle temperature su tutte le nostre regioni. Meteo variabile, anzi localmente instabile, perché l’aria fredda innescherà fenomeni in rapido scivolamento verso sud. Tant’è che la giornata di Pasqua dovrebbe proporre maltempo tra Sicilia e bassa Calabria.

Pasquetta, invece, dovrebbe risultare una giornata tutto sommato stabile e soleggiata. Continuerà a far fresco, questo è vero, ma le temperature – anche in virtù del soleggiamento – riprenderanno a salire. Un rialzo che si farà consistente nella prima metà della prossima settimana, ovvero nel momento in cui affluirà aria caldo umida dai quadranti meridionali.

Poi però attenzione, perché l’Atlantico si è risvegliato – ormai da tempo – e stavolta si farà sentire per davvero. Confermiamo l’ingresso di una complessa area depressionaria sull’Europa occidentale, successivamente si dirigerà sul Mediterraneo centrale scatenando severo maltempo.

Ricordiamoci che tale affondo verrà accompagnato da aria fredda di matrice polare, tant’è che le temperature diminuiranno nuovamente. Un calo piuttosto efficace, che ci porterà ad avere nuovamente valori inferiori alle medie stagionali.

Stavolta i contrasti termici dovrebbero essere importanti, passeremo dai tepori tardo primaverili al freddo o comunque al fresco. Motivo per cui ci aspettiamo fenomeni localmente intensi, ovvero temporali e anche le prime grandinate primaverili. Stavolta le regioni maggiormente a rischio dovrebbero essere quelle occidentali, ma molto dipenderà dall’esatta traiettoria d’ingresso della depressione.

Per quanto riguarda entità e distribuzione dei fenomeni chiaramente non possiamo fornirvi tutti i dettagli che vorremmo, per quello ci sarà tempo.