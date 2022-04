Quando abbiamo scritto, non troppo tempo fa, che le condizioni meteo di aprile possono riservare colpi di scena uno appresso all’altro intendevamo proprio questo.

Il freddo c’è stato e ci sarà ancora, non è mica finito qui. Ma insieme al freddo, che è venuto e verrà dal Circolo Polare Artico per via delle dinamiche del Vortice Polare (ormai in fase di dissoluzione) si è risvegliato anche l’Oceano Atlantico.

Significa che gli sbalzi termici potrebbero essere all’ordine del giorno, o quasi, innescando contrasti capaci di produrre fenomeni potenzialmente violenti. Tra questi, ovviamente, vanno annoverati i temporali e le grandinate, che stanno per iniziare seriamente.

Ma in tema di sbalzi termici non possiamo trascurare quel che potrebbe succedere la prossima settimana, ovvero la settimana pasquale. A quanto pare un nuovo affondo depressionario tra la Penisola Iberica e il Nord Africa innescherà prima una rimonta anticiclonica africana, con conseguente impennata delle temperature, poi un probabile peggioramento a partire dai settori occidentali.

Peggioramento che rischia, lo diciamo fin da ora, di portare nubifragi in alcune regioni d’Italia. Su altre, invece, potrebbe persistere il sole e temperature elevate, segnatamente sulle meridionali. Ma è ancora tutto in divenire, ad esempio non possiamo trascurare minimamente la presenza – insistente – del vortice artico sul Nord Europa.

Quest’ultimo, infatti, potrebbe avere risvolti di un certo peso qualora decidesse di inviare altri impulsi freddi verso sud. Ed è un’ipotesi contemplata da alcuni centri di calcolo internazionali. Vedremo, fatto sta che Pasqua e Pasquetta potrebbero non essere giornate splendenti. Anzi…