Stiamo entrando nel vivo del peggioramento proveniente da ovest, anzi per la precisione da sudovest. Uno scenario meteo climatico ampiamente previsto e che sta per portare abbondanti precipitazioni in varie zone d’Italia.

Attenzione, perché anche gli ultimissimi aggiornamenti ci dicono che potrebbe piovere davvero tanto. Si tratta di un vortice di bassa pressione che sta approfondendo a ovest della Sardegna, a causa dell’affondo freddo polare che ha investito la Penisola Iberica.

Si prospettano 24 ore di severo maltempo, con possibilità di nubifragi sui settori occidentali della nostra Penisola e sulla Sardegna. Poi la tendenza è verso un parziale miglioramento, ma non per tutti. Il corridoio perturbato resterà aperto, significa che da ovest – sempre dall’Oceano Atlantico – continuerà ad affluire aria instabile che porterà ulteriori precipitazioni.

Tra sabato e domenica, infatti, un po’ tutti i centri di calcolo internazionali ci dicono che potrebbe riprendere a piovere al Centro Nord. Anche in questo caso, trattandosi di masse d’aria di estrazione oceanica, le regioni maggiormente esposte dovrebbero essere quelle occidentali.

Non saranno fenomeni di forte intensità come quelli imminenti, ma trattandosi d’instabilità atmosferica non escludiamo che possa scapparci qualche temporale di forte intensità. Non mancherebbero occasioni anche per locali grandinate.

Al Sud, invece, la situazione dovrebbe migliorare con più decisione. Un miglioramento innescato da un promontorio anticiclonico che in seguito, a partire da lunedì 25 aprile, potrebbe estendersi progressivamente verso nord. Tuttavia, giusto evidenziarlo, non sembra essere un miglioramento duraturo e nei prossimi approfondimenti vi spiegheremo per quale motivo.