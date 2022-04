Inevitabilmente ci stiamo proiettando alla Pasqua, ancor più alla Pasquetta visto e considerato che quest’anno – dopo 2 anni di pandemia – potremo eventualmente goderci una bella giornata all’aria aperta.

Ed allora diventa imprescindibile, per poter programmare in anticipo, conoscere le proiezioni meteo. Sì, perché al momento non possiamo fare altro che parlare di proiezioni, certo non di previsioni. Anche perché, guardando i modelli di previsione, notiamo una vistosa incertezza evolutiva che non aiuta a dirimere la matassa.

Diciamo però che le ipotesi in campo non sono per nulla incoraggianti. I centri di calcolo internazionali capaci di spingersi più in là nel tempo ci mostrano interessanti risvolti atmosferici. Dando peso al vortice artico, che continuerà a stazionare sul Nord Europa, non possiamo minimamente trascurare l’ipotesi freddo.

Anzi, c’è chi da qualche giorno ci mostra un’ondata di freddo proprio in concomitanza del weekend pasquale. Con dinamica differente dalla recente “articata”, ma ugualmente freddo. Anzi, su alcune regioni potrebbe fare più freddo considerando che potrebbe arrivare da est-nordest.

Ricordate quando abbiamo parlato di statistica legata alla “Pasqua alta”? Ecco, ci riferivamo a situazioni di questo genere. Ovvio, non stiamo facendo una previsione ed è bene sottolinearlo con l’evidenziatore, ma se le proiezioni puntano in una direzione è giusto che la si prenda in considerazione.

Altra eventualità è quella del maltempo oceanico. O meglio, del maltempo afro-mediterraneo. Perché alcuni modelli, al contrario, danno maggior peso alle perturbazioni atlantiche e in modo particolare agli affondi depressionari sull’Europa occidentale. Più precisamente tra la Penisola Iberica e il Nord Africa, il che potrebbe spalancare le porte sia a rimonte anticicloniche africane sia a peggioramenti particolarmente violenti.

Insomma, non c’è ancora nulla di certo sull’evoluzione meteo climatica pasquale, ma al momento la tesi prevalente non è certamente quella del bel tempo.