Ormai è assodato che il weekend di Pasqua vedrà un deciso cambiamento meteo con il ritorno di un po’ di freddo. Nonostante il previsto crollo termico, dovuto all’irruzione di correnti artiche, non avremo però a che fare con delle festività pasquali così turbolente.

Non è infatti atteso maltempo ma solo locali condizioni d’instabilità. Il cambiamento entrerà nel vivo da sabato, con l’ingresso del fronte freddo sospinto dal flusso di correnti settentrionali che spodesteranno l’alta pressione e soprattutto la massa d’aria calda d’origine africana.

I contrasti innescati dall’impatto dell’aria più fredda daranno manforte all’impulso frontale. Nel corso di sabato avremo quindi l’innesco di temporali sparsi sulle aree prealpine e pianure del Nord. L’instabilità, entro sera, si farà strada anche sul Centro Italia, con qualche rovescio o temporale a macchia di leopardo.

Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta

Non è da escludere qualche grandinata durante i fenomeni temporaleschi. L’evoluzione del fronte e dell’aria fredda saranno molto rapidi. La domenica di Pasqua vedrà infatti il rapido ritorno al sole al Centro-Nord, mentre l’instabilità farà capolino al Sud e sulle Isole, con fenomeni sporadici e non organizzati.

I rovesci saranno più probabili nelle prime ore della giornata di Pasqua lungo i versanti ionici, poi su aree interne appenniniche ed alcuni settori di Sicilia e Sardegna. Sul resto d’Italia prevarranno le schiarite, a parte addensamenti nuvolosi più compatti a ridosso delle Alpi Occidentali.

L’evoluzione meteo per la Pasquetta parrebbe al momento ancora più favorevole, nonostante un clima dai connotati quasi invernali per effetto del persistente afflusso di correnti fredde settentrionali che si faranno sentire soprattutto in montagna, lungo il versante adriatico e al Sud.

La presenza del sole sarà piuttosto diffusa per la giornata di Pasquetta dedicata ai pic-nic e alle gite fuori porta. Nubi a tratti più minacciose potrebbero presentarsi sui settori meridionali appenninici e localmente sul basso versante adriatico, ma con possibilità di pioggia davvero bassa.