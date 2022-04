Ci troviamo dinanzi all’apice di una fase meteo contrassegnata da stabilità e clima da primavera inoltrata, grazie alla presenza dell’anticiclone alimentato da correnti tiepide afro mediterranee. I termometri hanno raggiunto picchi di 25-26 gradi in alcuni settori tra il Nord, le regioni tirreniche e la Sardegna.

Si tratta di valori un po’ sopra la media del periodo, ma non è certo caldo eccessivo. Abbiamo visto ben altre fasi calde in questo periodo in altre annate. Quest’anno per il momento non abbiamo avuto ancora la prima vera vampata di caldo simil estivo.

Tra l’altro questa moderata fase di caldo è agli sgoccioli, in vista del cambiamento meteo del weekend. Non ci sarà però una vera irruzione fredda, ma il ritorno dell’instabilità atmosferica inibirà il soleggiamento favorendo quindi un calo dei valori termici diurni.

Dettaglio calo termico atteso nel corso del weekend

Già da sabato la colonnina di mercurio mostrerà qualche lieve flessione, principalmente in quelle zone del Nord Italia dove interverranno in giornata le prime piogge e temporali. I valori saranno molto più miti in Emilia e al Centro-Sud, con punte di 24-25 gradi.

Domenica la diminuzione termica riguarderà buona parte della Penisola. I valori al Centro-Nord potranno portarsi di poco sotto media. Difficilmente si andrà oltre i 20 gradi laddove ci saranno i fenomeni temporaleschi più significativi.

Il clima resterà invece più caldo al Sud e sulla Sicilia, dove la colonnina di mercurio si spingerà su punte prossime ai 25 gradi domenica 1° Maggio. In queste zone reggerà l’anticiclone con tempo ancora stabile, a parte qualche acquazzone a ridosso dei rilievi.

Lo scenario meteo non sembra variare ad inizio settimana, poi probabilmente ci sarà un rialzo termico dovuto al richiamo di correnti africane che interesseranno principalmente il Sud e le Isole Maggiori. L’Italia sarà spaccata, con clima invece più fresco al Nord per via di ulteriori impulsi instabili.