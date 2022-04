Non c’è ancora un trend univoco. Modelli previsionali che non intendono, almeno per ora, accordarsi sullo scenario meteo climatico di Pasqua e Pasquetta.

Fin tanto che i centri di calcolo internazionali non saranno capaci di mettersi d’accordo dovremo necessariamente ragionare in termini probabilistici. Attualmente, carte alla mano, le probabilità che possa prevalere l’Anticiclone sono alte.

Non un Anticiclone qualsiasi, badate bene. Si parla insistentemente dell’Alta Africana, sospinta eventualmente sulle nostre regioni da un vortice ciclonico afro-mediterraneo. Vortice che continua a rappresentare l’elemento comune di tutti i modelli, ma sul suo posizionamento c’è ancora molta incertezza.

La regione che potrebbe patire effetti destabilizzanti, se non addirittura perturbati, sarebbe la Sardegna. Qui potrebbe piovere, anzi, potrebbero abbattersi localmente nubifragi. Altrove, invece, dominerebbe il sole e le temperature schizzerebbero verso l’alto proiettandosi su valori tardo primaverili.

Se il vortice dovesse transitare più a nord e spostarsi verso est, ecco che le precipitazioni potrebbero estendersi anche in altre zone d’Italia. Molto probabilmente al Centro Sud. Il Nord, invece, resterebbe sempre all’asciutto a meno che non prevalga un’altra ipotesi, ossia l’ipotesi freddo.

Sì, perché anche se è solamente un centro di calcolo a proporci tale soluzione dobbiamo prenderla comunque in considerazione. Nello specifico s’ipotizza l’intervento di una massa d’aria fredda fin nel cuore del Mediterraneo. Si tratterebbe di aria artica, pienamente invernale, che improvvisamente ci riporterebbe in pieno Inverno.

Staremo a vedere, fatto sta che in questo momento l’ipotesi più concreta è quella del vortice afro-mediterraneo con tutti gli annessi e connessi.