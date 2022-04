Condizioni meteo che stanno registrando un miglioramento, su questo – è proprio il caso di dirlo – non ci piove. Miglioramento innescato da un promontorio anticiclonico africano che nei prossimi giorni diventerà ancora più pressante a seguito di un approfondimento di un vortice di bassa pressione tra la Penisola Iberica e il Marocco.

Le temperature sono destinate a salire, su questo non ci sono dubbi. Un rialzo consistente, che ci regalerà un po’ di tepori primaverili e sarà bene goderseli perché a Pasqua cambierà tutto. Sì, il freddo è ampiamente confermato. Inutile girarci attorno, poi vedremo nei prossimi giorni quale sarà l’esatta traiettoria dell’aria fredda proveniente da est ma su questo trend non sembrano esserci dubbi.

Domenica, infatti, un vortice freddo potrebbe piombare sulle adriatiche centro meridionali riportando l’Inverno. Su queste regioni potrebbero verificarsi addirittura delle nevicate, ovviamente sulla dorsale appenninica ma potrebbero spingersi a bassa quota. Parliamo di quote, pensate, collinari. E stiamo parlando della giornata di Pasquetta.

Altrove, ovvero sui settori ovest, il tempo potrebbe essere migliore ma le temperature calerebbero dappertutto. Poi? Tutto finito? Neanche per idea. Perché a quanto pare altra aria fredda, di matrice polare, potrebbe coinvolgerci la prossima settimana.

Anche se il freddo potrebbe non essere così impattante come a Pasquetta, sarebbe comunque aria capace di mantenere le temperature al di sotto delle medie stagionali e tra l’altro potrebbe associarsi a un vortice ciclonico foriero di maltempo.

Capite bene che la Primavera sta per prendersi un’altra pausa di riflessione, che poi come detto più volte siamo comunque in una fase che potrebbe dispensare freddo e aprile da questo punto di vista è un mese da tenere in debita considerazione. Per concludere vi diciamo di tenere i giubbotti a portata di mano.