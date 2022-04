Dopo il maltempo invernale del weekend, il meteo è migliorato ma non c’è alcuna affermazione decisa dell’anticiclone. La debolezza del campo barico non opporrà quindi particolari ostacoli all’avanzata di una perturbazione da ovest, la cui avanguardia è già sulla Sardegna.

Il fronte perturbato è collegato ad una bassa pressione al momento centrata sul Nord Africa. La circolazione ciclonica sta per essere riagganciata dal flusso delle correnti occidentali legate all’ampia depressione sull’Europa Settentrionale, con fulcro tra Scandinavia ed Isole Britanniche.

Questa dinamicità faciliterà lo sfondamento del fronte verso l’Italia, con il relativo transito della saccatura sulla nostra Penisola a cavallo fra mercoledì e giovedì. Ci sarà anche un minimo di pressione che conferirà una certa forza alla perturbazione.

Il minimo barico è atteso transitare sui mari centro-meridionali e pertanto la perturbazione interesserà più direttamente il Centro-Sud. Le regioni del Nord resteranno così ai margini e non saranno coinvolte direttamente dal maltempo.

Nel dettaglio, mercoledì avremo subito maltempo in Sardegna con precipitazioni diffuse, in estensione verso le regioni centrali e poi buona parte del Sud Peninsulare. Non mancherà qualche temporale ed è da segnalare il ritorno della neve in Appennino sul Centro Italia, in genere a quote superiori ai 1500 metri.

L’evoluzione per giovedì vedrà ancora una certa variabilità attardarsi al Sud e sulle Isole Maggiori, con precipitazioni residue. Sul resto d’Italia prevarranno schiarite, ma con peggioramento sulle Alpi confinali. I venti spireranno sostenuti, orientandosi un po’ ovunque da Maestrale.

Nel weekend attesa incursione fredda con altra pioggia e neve

A seguire, l’Italia risulterà temporaneamente contesa fra miti correnti oceaniche da ovest ed un campo di alta pressione più a sud. Ciò determinerà condizioni un po’ incerte principalmente su Alpi e regioni tirreniche, con qualche occasionale debole precipitazione.

Nel weekend lo scenario cambierà nuovamente, per l’intrufolarsi di una nuova perturbazione legata ad un incisivo affondo freddo. La traiettoria di questo fronte è ancora da definire, ma sembra in grado di coinvolgere l’Italia, transitando questa volta tra il Nord-Est e le regioni adriatiche, con aria fredda al seguito.

In questo frangente le temperature faranno registrare un calo anche corposo, ma anche l’entità della diminuzione termica è da confermare. Nuove nevicate interesseranno le aree alpine ed appenniniche, fino a quote medio-basse lungo le creste di confine delle Alpi Centro-Orientali.