Finalmente ci siamo, le proiezioni dei centri di calcolo cominciano a sfornare previsioni meteo che danno la possibilità di piogge, non solo fugaci, ma anche persistenti, nel tempo e nella durata. Tutto ciò a seguito del transito di una raffica di perturbazioni che interesseranno principalmente, però il Nord Italia già dalla prossima settimana.

Le proiezioni prospettano anche un’altra novità, il calo della temperatura per effetto della copertura nuvolosa e delle precipitazioni, con valori termici estremamente bassi per il periodo, proprio quando saranno spenti i termosifoni su tutto il Nord Italia ad eccezione delle località montane. E in montagna, non a bassa quota, durante il periodo perturbato che ci sarà più o meno a partire dalla metà della prossima settimana, cadrà la neve.

In sintesi, sono queste le linee di tendenza che ci faranno uscire su parte d’Italia dalla siccità estrema. Tuttavia, è opportuno che il periodo piovoso si protragga nel tempo, e a questo punto abbiamo interpellato i principali modelli matematici che indicano previsioni meteo con validità di circa un mese, un mese mezzo, consapevoli comunque del fatto che questi hanno una affidabilità assai inferiore rispetto alle previsioni meteo sino a cinque giorni.

Per fare questo lo abbiamo utilizzato le previsioni del Centro Meteo Europeo, con stima di quanto pioverà quantomeno sino ad almeno il 27 maggio. Lo ripetiamo ancora, sono proiezioni che stimano gli eventi atmosferici; quindi, sono soggetti a errore, in questo caso soprattutto per quanto riguarda i quantitativi delle precipitazioni. Però ci danno delle tracce che si rivelano mediamente molto utili.

E queste previsioni indicano che pioverà soprattutto, e in montagna nevicherà, nella regione alpina e prealpina, laddove poi l’acqua discenderà verso la Pianura Padana. Le precipitazioni saranno abbondanti su quasi tutto il Nord Italia ed anche in Pianura Padana, ciò dovrebbe stoppare finalmente la siccità.

Ma il deficit pluviometrico interessa tutta Italia, anche se non in eguale misura. Le precipitazioni sono previste soprattutto nelle zone interne della penisola italiana e nelle Isole Maggiori, e per quanto riguarda la Penisola soprattutto sui rilievi tra Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo.

Quindi pioverà soprattutto in quelle aree dove lui l’acqua tenderà ad affluire nelle falde acquifere, sui torrenti e fiumi. Finalmente abbiamo una buona notizia.

In tutto questo sappiate che c’è sicuramente rovescio della medaglia che si manifesterà in parecchie giornate piovose, probabilmente tante nel fine settimana, rovinando parzialmente la Primavera. Ma non solo, soprattutto nei periodi perturbati avremo temperature sotto la media, quindi anche per quanto concerne l’abbigliamento dovremmo tenerne conto.

Abbiamo poi voluto anche proporvi una stima di quelle che potrebbero essere le precipitazioni nell’arco di due settimane, considerando sempre che sono valori stimati, soggetti a delle variazioni in alcuni casi anche ampie.

Precipitazioni fino al 28 aprile 2022 per i capoluoghi italiani

Biella 90 mm

Verbania 83 mm

Cuneo 79 mm

Genova 77 mm

Savona, Vercelli 73 mm

Torino 72 mm

Asti 70 mm

Vicenza 69 mm

Novara 68 mm

Belluno, Varese 67 mm

Padova 60 mm

Como, Venezia, Verona 57 mm

Milano 56 mm

Bergamo, Lecco, Pavia, Treviso 52 mm

Alessandria 51 mm

Lodi, Monza 50 mm

Bari, Imperia 49 mm

Isernia, Reggio nell’Emilia, Trento 48 mm

Aosta, Brescia 47 mm

Parma, Pordenone 45 mm

Modena, Rovigo, Taranto, Udine 44 mm

Mantova 42 mm

Sondrio 41 mm

Caserta 38 mm

L’Aquila, Piacenza 37 mm

Brindisi 36 mm

Cremona, La Spezia, Napoli 35 mm

Lecce 34 mm

Ferrara 33 mm

Bologna, Campobasso, Lucca, Massa 32 mm

Bolzano, Carrara, Frosinone, Gorizia 31 mm

Ascoli Piceno, Matera, Pistoia, Rieti 30 mm

Firenze 29 mm

Prato, Trani 28 mm

Teramo 27 mm

Pisa, Vibo Valentia 26 mm

Grosseto 25 mm

Andria, Macerata 24 mm

Crotone, Forlì 23 mm

Barletta 22 mm

Cosenza, Livorno, Messina, Ravenna, Siena 21 mm

Arezzo, Terni 20 mm

Ancona, Cesena, Chieti, Fermo, Trapani, Trieste 19 mm

Pesaro, Rimini 17 mm

Oristano, Perugia, Siracusa 16 mm

Urbino, Viterbo 15 mm

Benevento, Reggio di Calabria, Roma 14 mm

Iglesias, Latina 13 mm

Agrigento, Pescara 12 mm

Avellino, Caltanissetta, Carbonia, Catanzaro, Enna, Palermo 11 mm

Salerno, Villacidro 10 mm

Potenza 9 mm

Foggia, Sanluri, Sassari 8 mm

Catania, Ragusa 7 mm

Tempio Pausania 6 mm

Nuoro 5 mm

Olbia 3 mm

Cagliari, Lanusei 2 mm

Tortolì 1 mm