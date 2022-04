L’attività delle correnti atlantiche sta cambiando il meteo di Aprile. Le perturbazioni riescono finalmente a raggiungere il Mediterraneo e l’Italia, dopo precedenti tentativi infruttuosi a causa dell’ostinata opposizione delle alte pressioni.

In questa fase l’anticiclone si è spostato sul Nord Europa e sull’Islanda, così da costringere il flusso atlantico a trovare l’unica via d’uscita prima verso la Penisola Iberica e poi in direzione del Mediterraneo. L’Italia diventa così terra di passaggio dei fronti perturbati.

Un primo vortice ciclonico, legato al flusso atlantico, impegnerà l’Italia sino a venerdì. La sua lenta evoluzione determinerà una certa persistenza del maltempo al Centro-Nord, con precipitazioni anche temporalesche. Ci saranno due distinte perturbazioni che agiranno a distanza ravvicinata fra loro.

Una seconda area ciclonica, sempre collegata alla depressione atlantica principale, irromperà sabato con un’intensa perturbazione che poi condizionerà il meteo di tutto il lungo weekend. Questo fronte avrà una traiettoria più settentrionale e investirà così più direttamente il Nord Italia.

Periodo turbolento al Centro-Nord, novità dopo 25 Aprile

Questa depressione, nel suo spostamento verso levante, sarà poi riagganciata da una saccatura più fredda presente tra l’area baltica ed il Centro Europa. L’aria più fredda alimenterà tutta la configurazione depressionaria che andrà a comportare instabilità sia per domenica che per lunedì 25 Aprile.

Piogge e temporali intermittenti coinvolgeranno il Nord Italia e parte delle regioni centrali, dove si attende anche un certo raffreddamento. Il resto della Penisola rimarrà più ai margini, con clima più caldo per via del flusso di correnti richiamate dal Nord Africa.

Cosa accadrà dopo il 25 Aprile? Una terza area depressionaria atlantica proverà ad avanzare verso l’Italia, ma senza successo. Sarà infatti un vortice più debole e pertanto l’Italia risentirà della rimonta di un promontorio anticiclonico che riporterà piena primavera a partire a martedì 26 Aprile.

L’affermazione del campo di alta pressione non sarà così netta e probabilmente negli ultimi giorni d’Aprile riusciranno ad intrufolarsi delle infiltrazioni d’aria fresca in quota d’origine atlantica. Pur in assenza di perturbazioni, l’atmosfera sarà un po’ instabile con temporali più probabili a ridosso dei rilievi.