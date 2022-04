Sta per calare il sipario sulla tempesta artica che ha riportato il meteo invernale in questo weekend, con freddo ed instabilità in grado di dar luogo a nevicate a quote molto basse. In avvio di settimana questa circolazione fredda inizierà a perdere importanza.

L’aria fredda tenderà lentamente a ritirarsi, ma non ci sarà un rinforzo dell’anticiclone tale da determinare il ritorno al tempo stabile. Una circolazione perturbata si isolerà tra Penisola Iberica e Marocco, facilitando la rimonta di masse d’aria di estrazione afro mediterranea.

I flussi africani sembrano destinati ad investire principalmente il Sud Italia, con temperature che potrebbero salire sopra i 20 gradi soprattutto tra Calabria e Sicilia. Il contesto termico cambierà, mentre il meteo resterà ancora all’insegna di una certa variabilità.

Nuove perturbazioni in arrivo

Non mancheranno dei disturbi dovuti al contrasto dell’aria più mite ed umida rispetto a quella più fredda preesistente. Questo significa che avremo a che fare con il transito di nuovi corpi nuvolosi, mancando un’adeguata protezione anticiclonica.

Qualche pioggia ad inizio settimana si estenderà dalla Sardegna alle regioni meridionali, ma si tratterà di fenomeni poco significativi. Martedì ci sarà maggiore spazio per il sole quasi ovunque, grazie ad un aumento della pressione che precederà una nuova insidia perturbata in arrivo da ovest.

La circolazione ciclonica, inizialmente tra Spagna e Marocco, si sposterà più ad est ed andrà probabilmente ad influenzare l’Italia dove registreremo un nuovo deterioramento del tempo. Un impulso perturbato dovrebbe raggiungere mercoledì la Sardegna, per poi dirigersi verso le regioni del Centro-Sud.

Si tratterà di piogge sparse e non di un’ondata di maltempo particolarmente organizzata. Ancora una volta il Nord sembra rimanere ai margini di queste occasioni piovose e pertanto resta forte la preoccupazione per una siccità irrisolta che va avanti da inizio inverno. Poco hanno potuto fare le recenti piogge al Nord.

La primavera seguirà un andamento tipico per aprile, con meteo piuttosto volubile. Nella seconda parte della settimana si potrebbe assistere alla rimonta di un campo anticiclonico, con una parentesi di meteo più stabile e con temperature in generale aumento.