Soffermiamoci per un attimo sulle attuali condizioni meteo. Come ben saprete sta per giungere una grossa perturbazione dai quadranti occidentali, pertanto – vista la provenienza – di matrice nettamente differente da quanto accaduto nel fine settimana scorso.

A dir la verità l’origine del vortice di bassa pressione è nota: il freddo artico, piombato sull’Europa sudoccidentale, ha scavato un’area ciclonica che traslando verso est sta per provocare un sensibile peggioramento nelle regioni del Centro Sud.

Avremo, nelle prossime ore, piogge localmente forti a carattere di rovescio o temporale. Soprattutto in Sardegna, sul Centro Italia e lungo le coste tirreniche meridionali. Contestualmente transiterà una blanda perturbazione a ridosso dell’arco alpino, dove ci aspettiamo nevicate.

A proposito del freddo, non è mica finita qui. I modelli previsionali, da qualche giorno, lasciavano intravedere un nuovo colpo di coda invernale nel corso del weekend. Nulla di paragonabile a quanto accaduto i giorni scorsi, ma il transito di un altro vortice polare determinerà un abbassamento delle temperature che si porteranno ancora una volta su valori invernali.

La traiettoria sarà differente: da nord verso sudest. Così facendo coinvolgerà maggiormente le regioni settentrionali e le adriatiche, anche se a livello di precipitazioni non ci aspettiamo di certo i fenomeni di qualche giorno fa.

Probabilmente vi saranno delle nevicate sulle Alpi e poi delle piogge sparse al Centro Sud, con maggiore coinvolgimento della fascia adriatica e delle interne appenniniche. Sull’Appennino, comunque, ci aspettiamo delle nevicate anche al di sotto dei 1000 metri e localmente fin quasi in collina, in particolare sui settori settentrionali.

Insomma, come avrete ben capito non è ancora il momento di riporre nell’armadio gli abiti pesanti. La Primavera si è travestita d’Inverno.