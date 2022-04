Irruenta ondata di freddo in Italia che influenzerà la giornata domenicale con condizioni meteo inizialmente rigide, ma il pomeriggio sarà mite quasi ovunque, o relativamente laddove non soffierà il vento forte. Ma le condizioni meteo stanno migliorando dappertutto, il cielo si rasserenerà e la prossima notte si avranno temperature minime piuttosto basse, con la possibilità di gelate in varie località di pianura.

Il rischio di gelo permane soprattutto nelle vallate alpine e prealpine e appenniniche, ma localmente si potrebbero verificare gelate anche in Pianura Padana. Da notare che il gelo potrebbe interessare anche alcune località del Sud, ad esempio Benevento località soggetta a forti escursioni termiche.

Non mancherà il gelo anche in alcune località interne della Sardegna, solite ad avere anche quest’fortissime differenze di temperatura tra notte e giorno.

Questa la stima delle temperature minime di lunedì:

L’Aquila, Belluno, Campobasso, Rieti, Benevento, Bolzano -2°C

Isernia, Trento, Fermo, Macerata, Terni –1°C

Ascoli Piceno, Asti, Arezzo, Gorizia, Udine, Cuneo, Teramo, Perugia, Sondrio, Alessandria, Chieti, Foggia, Frosinone 0°C

Urbino, Potenza, Aosta, Avellino, Parma, Firenze, Piacenza, Siena, Caltanissetta, Grosseto, Prato, Cosenza, Enna, Lucca, Pistoia 1°C

Biella, Roma, Bergamo, Ferrara, Reggio nell’Emilia, Rovigo, Vicenza, Viterbo, Cremona, Caserta, Lodi, Padova, Ragusa, Varese, Bologna, Como, Monza, Pordenone, Modena, Matera, Pisa 2°C

Catanzaro, Forlì, Pavia, Brescia, Nuoro, Treviso, Mantova, Torino, Latina, Verona, Novara, Tempio Pausania, Cesena, Lanusei, Ravenna, Trieste, Andria 3°C

Pescara, Sanluri, Sassari, Taranto, Vercelli, Milano, Lecco, Verbania, Livorno, Olbia, Vibo Valentia 4°C

Pesaro, Agrigento, Rimini, Salerno, Carrara, La Spezia, Lecce, Oristano, Barletta, Catania, Imperia, Villacidro, Napoli, Bari, Venezia 5°C

Crotone, Ancona, Massa, Iglesias, Brindisi, Trani, Tortolì 6°C

Genova, Carbonia, Trapani, Siracusa 7°C

Savona 8°C

Palermo, Cagliari, Reggio di Calabria 9°C

Messina 10°C