Ed ecco che ci siamo domani Pasquetta, nel frattempo il meteo di Pasqua si presenta come era nelle ultime proiezioni. Avrete sicuramente notato il sensibile abbassamento di temperatura rispetto a sabato, e ciò conferma il transito di una massa d’aria fredda, che però è ben più attiva in quota rispetto al suolo, in quanto con l’assenza di precipitazioni il freddo non viene trascinato verso terra rapidamente come era avvenuto gli scorsi weekend, quando si erano avuti crolli termici anche di oltre 15 °C in un’ora.

Però, il freddo si sentirà soprattutto la prossima notte, quando avremo temperature minime piuttosto basse, e decisamente sotto le medie che sono tipiche in questo periodo dell’anno.

Qui nel seguito, vi presentiamo una stima di quelle che saranno le temperature di domattina; pertanto, per coloro che usciranno presto per una gita fuori porta ne tengano conto con l’abbigliamento, ma considerando che al pomeriggio le cose andranno diversamente, seguiteci nell’articolo.

Temperature minime capoluoghi italiani per il giorno 18 aprile 2022

L’Aquila 0°C

Belluno, Rieti, Siena 2°C

Ascoli Piceno, Bologna, Campobasso, Forlì, Frosinone, Macerata, Parma, Potenza, Reggio nell’Emilia 3°C

Bolzano, Cesena, Enna, Gorizia, Lucca, Modena, Perugia, Teramo, Terni, Trento, Udine, Urbino 4°C

Alessandria, Arezzo, Fermo, Ferrara, Isernia, Oristano, Pordenone, Ravenna, Sassari, Sondrio, Treviso, Viterbo 5°C

Aosta, Avellino, Caserta, Chieti, Grosseto, Lanusei, Matera, Nuoro, Padova, Piacenza, Pisa, Pistoia, Rovigo, Sanluri, Tempio Pausania, Vicenza 6°C

Benevento, Biella, Caltanissetta, Cosenza, Cremona, Firenze, Latina, Prato, Roma, Verona, Villacidro 7°C

Andria, Asti, Cagliari, Carbonia, Carrara, Catanzaro, Cuneo, Foggia, Iglesias, La Spezia, Lodi, Mantova, Pavia, Ragusa, Trieste, Varese 8°C

Ancona, Bergamo, Brescia, Livorno, Massa, Napoli, Pescara, Rimini, Venezia, Vibo Valentia 9°C

Agrigento, Barletta, Como, Imperia, Lecce, Lecco, Milano, Monza, Novara, Olbia, Pesaro, Salerno, Taranto, Torino, Trani, Verbania, Vercelli 10°C

Bari, Genova, Savona, Tortolì 11°C

Brindisi, Catania, Crotone, Palermo, Siracusa, Trapani 12°C

Messina, Reggio di Calabria 13°C

Nel corso della giornata si potrebbero avere anche precipitazioni, queste soprattutto in Sicilia e parte della Calabria. Qualcuna anche in Puglia, Basilicata ed entroterra della Campania, quale residuo degli effetti dell’irruzione d’aria fredda in atto. Altrove non sono attese piogge, ma anzi tanto sole che faciliterà il riscaldamento della giornata.

Precipitazioni capoluoghi italiani per il giorno 18 aprile 2022

Siracusa 15 mm

Reggio di Calabria 6 mm

Catania 4 mm

Vibo Valentia, Catanzaro, Messina 3 mm

Agrigento, Palermo 2 mm

Bari, Caltanissetta, Enna 1 mm

Ed ecco le temperature massime che sono stimate con l’ausilio di modelli matematici ad altissima precisione per la giornata di Pasquetta in Italia. Noterete che varie località avranno valori massimi abbastanza miti, ma ciò che farà la differenza sarà il vento. Questo come sapete riduce la sensazione termica, questo fenomeno chiamato windchill.

Insomma, per quanto riguarda le temperature non andrà poi così tanto male, d’altronde siamo in aprile e i valori termici che si sono avuti tra venerdì e sabato erano esagerati, frutto di masse d’aria molto calde per il periodo, che se ci avessero colpiti d’estate avremmo avuto caldo rovente.

Temperature massime capoluoghi italiani per il giorno 18 aprile 2022

Aosta, Bolzano, Cagliari, Sanluri 20°C

Carbonia, Grosseto, Iglesias, Oristano, Roma, Sondrio, Vercelli, Villacidro 19°C

Alessandria, Asti, Caserta, Catania, Firenze, Genova, La Spezia, Lucca, Milano, Napoli, Novara, Olbia, Palermo, Pavia, Pistoia, Prato, Sassari, Savona, Torino, Tortolì, Trento, Verbania 18°C

Bologna, Carrara, Como, Cremona, Ferrara, Frosinone, Imperia, Latina, Lecco, Livorno, Lodi, Mantova, Messina, Modena, Monza, Parma, Piacenza, Pisa, Reggio di Calabria, Reggio nell’Emilia, Salerno, Siracusa, Terni, Trapani, Trieste 17°C

Agrigento, Barletta, Benevento, Bergamo, Brescia, Crotone, Cuneo, Forlì, Gorizia, Lecce, Massa, Nuoro, Padova, Pordenone, Ragusa, Rieti, Rovigo, Siena, Taranto, Trani, Treviso, Udine, Varese, Verona, Vicenza 16°C

Arezzo, Bari, Biella, Brindisi, Cesena, Cosenza, Lanusei, Pescara, Ravenna, Tempio Pausania, Venezia, Viterbo 15°C

Ancona, Andria, Ascoli Piceno, Caltanissetta, Catanzaro, Foggia, Isernia, L’Aquila, Pesaro, Rimini 14°C

Avellino, Belluno 13°C

Chieti, Matera, Perugia, Teramo, Vibo Valentia 12°C

Fermo, Macerata 11°C

Campobasso, Enna, Urbino 10°C

Potenza 9°C

In settimana si avrà un cambiamento meteo, che annuncia novità che influenzeranno seriamente l’weekend del 25 aprile, mentre la Pasquetta al momento è quella salva.