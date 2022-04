C’è uno stravolgimento meteo totale in merito alla tendenza per il weekend di Pasqua e la giornata di Pasquetta. Il bel tempo potrebbe lasciare spazio ad una circolazione ben più instabile, con l’Italia che sarà probabilmente terreno di scontro fra masse d’aria di diversa estrazione.

Negli ultimi giorni le proiezioni modellistiche avevano mostrato scenari molto ballerini. Ad un certo punto sembrava poter avere la meglio un forte anticiclone subtropicale in espansione dall’Europa Occidentale. Invece ora l’evoluzione è mutata a favore di scenari che saranno probabilmente molto più turbolenti.

La tendenza appare al momento via via più chiara. Anzitutto la prima parte della settimana di Pasqua sarà condizionata dal progressivo avvicinamento di un vortice ciclonico d’origine atlantica che si approssimerà alle due Isole Maggiori, seguendo una traiettoria molto bassa lungo le coste nord-africane.

Questa depressione rimarrà annidata sul vicino Nord Africa, richiamando correnti più calde di matrice subtropicale. Solo le Isole Maggiori risentiranno inizialmente dell’instabilità associata al vortice. Le temperature si porteranno sopra la media per i flussi meridionali.

Doppio attacco sull’Italia per il weekend di Pasqua

Sul finire della settimana ci sarà un elemento di disturbo in più, che andrà a determinare più sfavorevolmente l’evoluzione meteo per Pasqua e Pasquetta. Un flusso d’aria fredda dalla Scandinavia guiderà un impulso perturbato verso l’Europa Centrale e le Alpi.

Probabilmente tale circolazione fredda sarà in grado di valicare le Alpi ed entrare nel vivo della scena italiana durante il weekend, agganciando l’area ciclonica afro mediterranea che nel frattempo risalirà di latitudine verso la Sicilia ed il Mar Ionio.

Qualora le due azioni vadano davvero a combinarsi sull’Italia, il meteo non promette nulla di buono per le festività. Non possiamo per ora entrare nel dettaglio di una previsione puntuale e precisa, ma la tendenza appare chiaramente improntata verso un meteo variabile se non molto instabile e con clima più fresco.