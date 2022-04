Aprile sembrava poter essere il mese giusto per una svolta meteo che potesse invertire il brutto andazzo dell’inverno. Come noto, la stagione fredda è stata caratterizzata dalla pressoché totale assenza di pioggia e neve in larga parte del Nord Italia, così come sulle Alpi.

La perturbazione arrivata nei primi giorni del mese ha portato un po’ di pioggia finalmente, ma a dire il vero si è trattato di precipitazioni piuttosto limitate nelle zone che più risentono della siccità. Al Nord-Ovest ha piovuto davvero pochissimo per poter dare sollievo almeno parziale dalla siccità accumulata in tanti mesi.

Ci sarebbe stata la necessità di perturbazioni in serie, invece il meteo si è messo di nuovo di traverso. L’ultima perturbazione, quella dello scorso weekend, è giunta con la solita traiettoria da nord che non ha prodotto particolari precipitazioni. Su gran parte del Nord-Ovest si è solo avuto vento secco di foehn.

Ora, tanto per cambiare, è tornato l’anticiclone. Sarà un’ennesima alta pressione che darà filo da torcere al tentativo delle correnti atlantiche di farsi avanti da ovest. Una perturbazione, in arrivo dalla Spagna, sarà costretta nei prossimi giorni a sfilare troppo a sud per poter bagnare le regioni di Nord-Ovest.

Poteva essere questa la classica occasione propizia per l’arrivo di importanti precipitazioni anche al Nord. Così non sarà e ancora una volta il Settentrione resterà all’asciutto, nella prosecuzione di un trend siccitoso che non è chiaro quando avrà fine (leggi qui per ulteriori approfondimenti).

L’auspicata svolta verso una circolazione atmosferica favorevole alla grandi piogge sull’Italia non sembra in grado di realizzarsi sino a Pasqua e anche oltre. Se non dovesse arrivare la pioggia, lo scenario potrebbe assumere contorni sempre più allarmanti.

Quando potrebbe arrivare la pioggia? Forse più in là? Al momento non ci sono buone notizie. L’aria fredda in arrivo per le festività pasquali potrebbe al più portare qualche precipitazione da instabilità atmosferica. La strada per le perturbazioni rimarrà ancora chiusa, fino a data da stabilirsi.

Ci attendono quindi altri 7-10 giorni senza importanti novità sul fronte precipitazioni al Nord ed in particolare al Nord-Ovest. Nulla è ancora perduto. Ricordiamo che la Primavera, soprattutto quella tarda, al Nord è generalmente piovosa, anche se sempre più spesso associata a fenomeni estremi ed irregolari.