Non sussistono più particolari dubbi sull’evoluzione meteo per la Domenica di Pasqua ed il Lunedì di Pasquetta. Il radicale cambiamento è confermato, per effetto della discesa di un fronte d’aria fredda dal Nord Europa che spazzerà via il caldo anticiclone che si è insediato negli ultimi giorni.

Al momento tutta l’Italia è sotto un solido promontorio anticiclonico, con temperature che stanno salendo sino a picchi di 25-26 gradi in alcune località. Aria calda risale dal Nord Africa, come conseguenza di un vortice ciclonico ora sull’Algeria ed in lento movimento verso est.

Il brusco calo termico atteso nel weekend, quando interverrà il fronte freddo d’origine artica, sarà quindi particolarmente sentito. L’impulso freddo spazzerà via l’aria più calda ed anche tutta la sabbia d’origine desertica che sta parzialmente offuscando i cieli sull’Italia.

Chiaramente avremo un peggioramento almeno su alcune regioni, con piogge anche a carattere temporalesco e con grandine. Il generale e notevole calo termico sarà di certo l’evento più saliente, con raffreddamento ulteriormente acuito dal rinforzo dei venti di Tramontana e Grecale.

Poche precipitazioni, ma generale e repentino crollo delle temperature

La perturbazione, che farà da apripista all’aria fredda, dovrebbe fare irruzione a cavallo tra il Sabato e la Pasqua. Temporali si svilupperanno al Nord anche in pianura ed in alcuni settori interni del Centro Italia, poi il fronte scorrerà rapidamente verso il Sud.

La giornata di Pasqua vedrà il rischio di qualche pioggia essenzialmente tra il Sud e le Isole, ma si tratterà di fenomeni sempre temporanei e localizzati. Lo scenario non sarà dissimile a Pasquetta, con disturbi di poco conto limitati alle regioni del basso Adriatico ed all’Appennino Meridionale.

La vera novità sarà quindi principalmente il netto e repentino calo delle temperature, che giungerà dopo la fase apicale del calo prevista venerdì. Sabato le temperature inizieranno a calare sui versanti orientali e su parte del Nord Italia, in quest’ultimo sulle aree colpite dai temporali.

Per Pasqua l’aria fredda dilagherà su tutta Italia, con calo termico generalizzato e più marcato lungo l’Adriatico con temperature molto sotto media. Per Pasquetta è probabile un’ulteriore flessione termica tra parte delle regioni adriatiche ed il Sud.

L’apice dell’irruzione fredda si dovrebbe realizzare proprio per il Lunedì di Pasquetta, giornata tradizionalmente dedicata alle gite fuori porta. Non si potrà certo stare a maniche corte. Nel complesso le temperature caleranno anche fino a 10 gradi ed oltre, sui versanti adriatici ed aree interne.