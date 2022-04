Possiamo parlare di freddo, il termine meteo è corretto. Potrà sembrare strano, ma è così. Piuttosto, negli scenari meteo climatici delle prossime settimane sarà corretto utilizzare questo termine? Probabilmente non più salvo colpi di scena, anche perché la stagione calda avanza.

Il raffreddamento di queste festività di Pasqua e Pasquetta risulterà ulteriormente esaltato dai primi caldi degli ultimi giorni. Basti pensare che la colonnina di mercurio in Toscana ha localmente sfiorato i 30 gradi. Caldo sicuramente secco e leggero, ma pur sempre caldo come in piena estate.

Ora passeremo di botto dalla fiammata calda al brusco ritorno di freddo quasi invernale. Le temperature crolleranno in modo così forte, tanto da attestarsi al di sotto della media stagionale. Ed è per questo motivo che si potrà parlare di freddo.

L’aria fredda affluirà lungo tutta la Penisola per la domenica di Pasqua accompagnata da forti venti, raggiungendo poi il top per la Pasquetta. E dopo? Probabilmente avremo un pronto rialzo termico e gli ennesimi sbalzi esagerati. Sarà bene farci l’abitudine, perché si potrebbe andare avanti così nell’ultima parte di Aprile.

E’ normale? Altra bella domanda. Diciamo assolutamente di sì, perché Aprile è forse il mese più estremo dell’anno. Da poco abbiamo dedicato spazio a svariati approfondimenti sulle ondate di freddo ad aprile. E’ assolutamente normale, rientra nel normale andamento della stagione primaverile.

A volte può far freddo, a volte caldo eccessivo. Diciamo che finora la prima parte di primavera è trascorsa con clima ancora travestito da inverno. Marzo ha avuto infatti temperature sotto media, tanto che si è avuto quel freddo produttivo che era mancato in inverno.

Se alla fine di Aprile ci troveremo a discutere di anomalie di segno opposto non ci sarà nulla di cui stupirsi, ma con ogni probabilità proseguirà un andamento meteo schizofrenico, governato dagli scambi meridiani che sono anche caratteristici del meteo della piena Primavera.