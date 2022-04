Ci aspetta un weekend pasquale di cambiamenti meteo, ma per il momento non arriveranno ancora le piogge, quelle organizzate. Aria fredda si riverserà sull’Italia nel weekend al seguito di un veloce fronte d’instabilità che porterà solo qualche rovescio a macchia di leopardo, più frequente al Sud.

L’evento più saliente sarà il calo termico, con la colonnina di mercurio che crollerà rapidamente localmente anche di 10 gradi. I primi caldi da primavera inoltrata sono agli sgoccioli. Le correnti nord-africane si apprestano a cedere il passo ad aria ben più fredda in discesa dal Nord Europa.

Il blocco d’aria fredda scandinava punterà prima il Centro Europa e poi i Balcani, dilagando in parte anche sull’Italia già da sabato. L’anticiclone sposterà i propri massimi tra Regno Unito e Vicino Atlantico, di fatto lasciando la porta spalancata all’arrivo dell’aria fredda in direzione della nostra Penisola.

Crollo termico poderoso

Un fronte farà da apripista all’aria più fredda, con peggioramento sabato, su aree alpine, prealpine e tratti dell’Appennino. Si tratterà di rovesci e temporali a macchia di leopardo, quindi non organizzati e distribuiti in modo irregolare.

Sempre sabato, i rimasugli della depressione africana convoglieranno ancora una copertura nuvolosa compatta al Sud con qualche pioggia tra Calabria e Sicilia. In serata ci sarà un peggioramento, in quanto gli avamposti dell’aria fredda andranno ad interagire con la circolazione più mite del vortice afro mediterraneo.

Per Pasqua è previsto il dilagare dell’aria fredda lungo tutta la Penisola. Gli effetti in termini d’instabilità si avvertiranno al Sud e sulla Sicilia, con piogge e rovesci sparsi. Tornerà la neve sui rilievi oltre i 1200 metri. Qualche residuo fenomeno in avvio di giornata interesserà anche Abruzzo e Molise.

Le precipitazioni andranno ad attenuarsi nel corso della giornata di Pasqua, tanto che entro sera residui rovesci potrebbero attardarsi solo sul nord della Sicilia e sul sud della Calabria. Questo sarà il preludio ad una Pasquetta soleggiata, pur con clima freddo e localmente ventoso.

Dal freddo al possibile arrivo del maltempo dopo le festività

La flessione termica sarà più incisiva tra medio-basso adriatico e Sud Italia, dove i valori si porteranno ben al di sotto della norma. Al seguito di questa sferzata invernale, subito dopo Pasquetta sembra che l’anticiclone possa cedere anche sull’Europa Occidentale con l’affondo di una saccatura nord-atlantica.

Una depressione ben strutturata si approfondirà sulla Spagna, per poi dirigersi verso l’Italia con il suo carico di piogge a metà della prossima settimana. Stavolta la circolazione perturbata non dovrebbe sprofondare sul Nord Africa e si genererà un ciclone mediterraneo, pronto a far da calamita ad altri impulsi perturbati.