Sì, alla luce delle ultimissime emissioni modellistiche possiamo affermare che il rischio di passare dall’Inverno all’Estate è concreto. Condizioni meteo quantomeno anomale, per non dire folli, ma visto e considerato che siamo in Primavera dobbiamo mettere in conto sbalzi d’umore improvvisi.

L’incertezza regna sovrana, è giusto dirlo, ma più passano i giorni e più lo spettro dell’Anticiclone Africano aleggia sulle nostre regioni. Prima di sciogliere la prognosi, visto e considerato che stiamo parlando di proiezioni orientate verso metà mese, dovremo capire quale sarà il ruolo svolto dall’Oceano Atlantico e quale da quel che resta del Vortice Polare.

Sul Nord Europa, infatti, persisterà un enorme nucleo di aria fredda i cui effetti parrebbero al momento trascurabili ma visto e considerato quanto avvenuto nelle ultime ore è bene non dare nulla per scontato.

Diciamo che un po’ tutti i centri di calcolo internazionali puntano decisi su affondi depressionari oceanici tra la Penisola Iberica e il Nord Africa. Collocazione che conosciamo fin troppo bene, collocazione che potrebbe creare le condizioni ideali per rimonte anticicloniche subtropicali persistenti.

Se vi è capitato di dare un’occhiata alle varie mappe di previsione avrete senz’altro notato che il caldo, nel vero senso della parola, sembra destinato ad arrivare. Quando? Probabilmente entro la prima metà di aprile e chissà, magari sotto Pasqua regalandoci festività all’insegna dei primi tepori estivi.

Se così fosse, ovviamente, si tornerebbe a parlare di anomalie termiche imponenti. Si tornerebbe a parlare di sbalzi termici impressionanti, di quegli sbalzi capaci di innescare fenomeni atmosferici preoccupanti. E’ bene non sottovalutare quanto stiamo scrivendo, perché se arrivassero conferme sul caldo anomalo sarebbero davvero dolori.