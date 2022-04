Novità davvero interessanti per il fine settimana e quindi per la Pasqua. Condizioni meteo climatiche che come ben saprete stanno per subire delle modifiche sostanziali, un vero e proprio ribaltone soprattutto dal punto di vista termico.

Il motivo è presto detto: la conferma dell’arrivo del freddo da est. Lambirà le nostre regioni, è vero, senza impattarci direttamente ma ciò non toglie che gli effetti si faranno comunque sentire. Anzi, stante gli ultimissimi dei modelli previsionali possiamo dirvi che la Pasqua potrebbe essere a due velocità.

Da un lato il Nord e la Sardegna, dove dovrebbero prevalere cieli sereni o poco nuvolosi. Al più potrebbero affacciarsi annuvolamenti sui settori alpini orientali, ma nulla di clamoroso. Diversa la situazione sulle regioni centrali, dove invece avremo probabilmente fenomeni piuttosto veloci ma consistenti.

Le maggiori precipitazioni potrebbero concentrarsi sulla dorsale appenninica, dove peraltro potrebbero assumere carattere nevoso a quote attorno agli 800-1000 metri.

Poi toccherà al Sud e Sicilia, dove i fenomeni a quanto pare potrebbero essere localmente violenti a seguito dei contrasti termici che dovrebbero scatenarsi tra l’aria caldo umida preesistente e quella fredda in arrivo. Attenzione pertanto ai temporali, che potrebbero essere diffusi e associati a qualche grandinata.

Strascichi instabili potrebbero intrattenersi anche nel giorno di Pasquetta ma con tendenza a miglioramento anche su queste zone. Poi, a metà della prossima settimana, spazio a un nuovo peggioramento e stavolta potrebbe essere molto più diffuso e proveniente dal Nord Atlantico.