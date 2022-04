Un cambiamento meteo si verificherà questi giorni con il transito di una profonda area di bassa pressione sul Mediterraneo centrale che coinvolgerà tutta Italia. Tuttavia, la distribuzione, intensità, frequenza di precipitazioni non saranno omogenee.

Con questa novità non si aprirà la porta dell’Atlantico nel modo consueto e noto, bensì si andrà a formare una condizione atmosferica favorevole alla genesi di aree di bassa pressione che si spingeranno anche verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. La prima di queste aree depressionarie si posizionerà sulla Sardegna, con un minimo piuttosto profondo.

Facciamo un’analisi della distribuzione delle piogge. Abbiamo preso in considerazione soprattutto il modello matematico tedesco, che ci dà informazioni abbastanza precise sull’evento meteo in arrivo. E qui abbiamo da subito visto quali saranno le aree maggiormente investite dalla fase di maltempo, ma soprattutto quindi dalle piogge.

Dovrebbe piovere in maniera considerevole soprattutto sulla parte montana di Lombardia e Piemonte, pure su tutta la Liguria, specialmente sulla parte orientale, così poi la Toscana settentrionale. A sorpresa, ma già la cosa era stata prospettata da alcuni giorni, dovrebbe piovere molto bene sulla parte occidentale dell’Emilia-Romagna, coinvolgendo però anche parzialmente la Romagna. Poi gran pioggia viene indicata anche sulle Prealpi venete, le Alpi Giulie e carniche in Friuli. Da notare anche le abbondanti piogge su parte della Sardegna, specie nei settori occidentali e del nord della regione esposta alle correnti occidentali.

C’è da notare che le precipitazioni, soprattutto in quelle aree che nella cartina sono indicate dal colore violaceo, riceveranno ingenti precipitazioni in taluni casi anche superiori ai 100 mm nell’arco temporale di cinque giorni. Tuttavia, quelle che vediamo sono stime che dovranno essere confermate. È noto che le previsioni di pioggia e neve, vengono date come stime, e quindi potrebbero variare nel corso dei giorni da parte di modelli matematici di previsione.

Ottime piogge cadranno anche nel resto della Valle Padana, sulla Sardegna, sul Centro Italia e la Campania. Molto poca la pioggia attesa al Sud dell’Italia, forse un po’ più che altrove, sempre per quanto riguarda le regioni meridionali, ma ad eccezione della Campania su parte della Puglia.