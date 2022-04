Sta esplodendo di nuovo la Primavera sull’Italia, con meteo stabile e temperature in deciso rialzo. La presenza di un vortice depressionario, in sprofondamento dalla Penisola Iberica verso l’Africa nord-occidentale, è all’origine del richiamo delle correnti sciroccali verso l’Italia.

L’approfondimento di una depressione sull’entroterra marocchino innesca forti venti sul deserto in risalita verso nord. Il flusso d’origine nord-africana va a pescare l’aria di nuovo direttamente dall’entroterra sahariano, convogliando un notevole quantitativo di pulviscolo e polveri sollevate dal deserto del Sahara.

Le micro polveri sabbiose volano in quota dove trovano una circolazione da sud che le spinge molto a distanza. La sabbia ha per ora sporcato i cieli tra la Spagna Orientale e la Francia, ma avanza verso l’Italia a partire dalle regioni occidentali.

Nei prossimi giorni la presenza del pulviscolo del deserto si estenderà quasi tutta Italia, con massimi effetti tra giovedì e venerdì al Centro-Sud. L’ulteriore progressione verso est del vortice africano contribuirà ad accentuare il flusso carico di polveri sahariane, destinato a colpire più direttamente le nostre regioni.

Rischio di piogge rossastre, vediamo dove

Le polveri sahariane conferiranno ai cieli una tinta giallognola, ma a tratti persino arancio-rossastra. Questo accadrà in presenza di nubi medio-alte che offuscheranno ulteriormente il cielo. Tali colorazioni potranno essere più accentuate all’alba o al tramonto.

Chi avesse pensato di tirare a lucido la propria auto in vista del weekend di Pasqua e Pasquetta, sarebbe meglio che attenda. Non sono previste piogge diffuse o particolarmente organizzate, ma saranno possibili almeno gocce di pioggia sulle Isole Maggiori.

Qualche pioggia maggiormente degna di nota potrebbe intervenire verso venerdì, in particolare tra Sicilia e Calabria. Se questa tendenza fosse confermata, cadrebbe pioggia rossa che sporcherebbe non poco le superfici.

Sul resto della penisola il tempo dovrebbe peggiorare solo tra il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua, per un fronte collegato a una saccatura fredda in rotta verso l’Italia. Sarà questa una situazione meteo di tutt’altra natura, con i venti da nord che spazzeranno via la sabbia e ripuliranno completamente i cieli.