Abbiamo archiviato le festività pasquali contraddistinte da un meteo a dire il vero non così inclemente, ma di certo ben più freddo dei giorni precedenti. Le temperature sono crollate nel corso del weekend, fino a scendere anche sotto media in molte parti d’Italia, specie sulle regioni adriatiche e al Sud.

Questo netto raffreddamento si è innescato a seguito dell’intrusione di una massa d’aria fredda che si è propagata su tutta Italia con venti sostenuti. Il grosso del nocciolo d’aria fredda è comunque rimasto sui Balcani e questo ha evitato che il meteo potesse degenerare in una fase instabile o perturbata.

L’influenza di questa massa d’aria fredda si va esaurendo, con un cambio di circolazione che vede una nuova rimonta di correnti miti afro mediterranee. L’afflusso di correnti più temperate verrà innescato dall’affondo di una saccatura atlantica verso la Penisola Iberica.

Le temperature subiranno un deciso rialzo, riportandosi su valori prossimi alle medie del periodo che significa che potranno registrarsi valori diffusamente sopra i 20 gradi. Il clima avrà di nuovo un sapore primaverile, dopo la bordata quasi invernale del weekend.

Rialzo termico del tutto temporaneo

Questo tepore avrà però breve durata e sarà diretta conseguenza delle correnti meridionali prefrontali, in seno ad un modesto promontorio anticiclonico subtropicale. Le temperature subiranno un nuovo brusco calo, una volta che farà irruzione la perturbazione dalla Spagna accompagnata da correnti oceaniche.

Già nella giornata di giovedì il calo termico sarà deciso al Centro-Nord e sulla Sardegna, anche per via delle precipitazioni diffuse collegate al fronte atlantico. Un po’ di caldo resisterà al Sud e sulla Sicilia, ma anche qui l’aria più fresca atlantica spodesterà il caldo scirocco entro venerdì.

Non sarà certo un raffreddamento così eclatante, anche perché non giungerà aria proveniente da alte latitudini. Nel weekend e per il 25 Aprile le temperature potrebbero nuovamente salire specie al Centro-Sud, per la rimonta d’aria più calda. Si tratta però di una tendenza da confermare.

Gli sbalzi termici sono comunque caratteristici della primavera ed è normale che le sortite di caldo africano si affaccino con sempre maggiore frequenza, in una fase di primavera quasi inoltrata. I contrasti termici sempre più esplosivi possono favorire i primi violenti temporali della stagione.