L’ultimo grande urlo dell’inverno sta caratterizzando il meteo del weekend sull’Italia. Il maltempo è infatti accompagnato dal prepotente afflusso di aria artica, in seno ad una circolazione ciclonica che abbraccia in particolare il Centro-Nord. La neve sta cadendo a quote molto basse.

Questo colpo di coda invernale, come accade normalmente in Primavera, sarà fulmineo e lascerà presto spazio ad un cambiamento. Già ad inizio settimana lo scenario muterà radicalmente, con l’aria fredda che si ritirerà gradualmente più a nord.

Pioggia, neve e freddo lasceranno spazio ai primi tepori. Correnti calde d’estrazione afro mediterranea risaliranno verso la nostra Penisola già tra lunedì e martedì, investendo principalmente le regioni meridionali e la Sicilia dove la colonnina di mercurio salirà ben oltre i 20 gradi.

Il flussi africani saranno innescati da un nuovo vortice ciclonico posizionato tra l’Atlantico ed il Mediterraneo Occidentale. Il contesto termico cambierà, mentre il meteo resterà ancora all’insegna di una certa variabilità.

Una nuova perturbazione, legata al vortice ad ovest dell’Italia, dovrebbe transitare a metà settimana, con qualche pioggia o temporale al Centro-Sud. Le temperature potrebbero leggermente calare sulle aree coinvolte dal passaggio perturbato, ma si rimarrà sempre su valori primaverili.

Sul finire della prossima settimana la novità potrebbe essere rappresentata da una rimonta anticiclonica, supportata da un contributo d’aria calda sub-tropicale. Potrebbe essere questa l’occasione per i primi veri caldi, con punte di 30 gradi, se venisse confermato questo scenario.

In meno di una settimana si potrebbe quindi passare da una fase di freddo intenso ad un’ondata di caldo dal sapore localmente quasi estivo. Non c’è da sorprendersi più troppi, visto che in Primavera sono tipici questi sbalzi termici così estremi.