Ovviamente stiamo parlando di ipotesi e in quanto tali, come sempre, necessità di conferme. Le condizioni meteo, però, è innegabile che stiano risentendo di una variabilità atmosferica importante. Ciò che non abbiamo avuto d’Inverno lo stiamo avendo ora.

D’altronde siamo in Primavera e ci sta, ci sta che il quadro meteorologico possa mutare in men che non si dica. Ora, ad esempio, siamo in presenza di aria caldo umida proveniente dal Nord Africa, mentre nei prossimi giorni avremo a che fare con aria fredda proveniente da est.

Poi, come probabilmente saprete, arriverà persino aria fredda polare associata a una pesante ondata di maltempo. Dopodiché? Cosa potrebbe succedere?

E’ qui che le proiezioni dei vari centri di calcolo mostrano incertezza. Diciamo che le ultimissime interpolazioni modellistiche sembrano indicare la via africana. Per quale motivo? Per ulteriori affondi depressionari sull’Europa sudoccidentale, quindi tra la Penisola Iberica e il Nord Africa.

Ciò, chiaramente, innescherebbe la risalita di un promontorio anticiclonico africano verso di noi, con tutti gli annessi e connessi in termini di temperature. Il rialzo sarebbe importante, anche troppo, ancora una volta avremmo a che fare con anomalie termiche positive. Di parecchi gradi.

Quando? La data ipotizzabile è quella del 25 aprile, o comunque dell’ultima settimana mensile. Se sarà così avremo un primo assaggio di caldo, ricordandoci – e ricordandovi – che l’Estate è ormai dietro l’angolo.