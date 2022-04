Al momento l’ipotesi meteo climatica più probabile è che in Italia possa arrivare il caldo. Il primo vero caldo primaverile e perché no, nelle regioni del Sud potrebbe assumere connotati addirittura estivi.

Però… Sì, c’è un però. Se qualcuno, negli ultimi giorni, ha dato un’occhiata alle varie mappe di previsione avrà strabuzzato gli occhi e molto probabilmente si sarà posto questa domanda: ma che sta succedendo? Guardando sul Nord Europa c’è qualcosa che non va, qualcosa che ha quasi dell’incredibile. Il freddo.

Non un freddo qualsiasi, stiamo parlando di freddo coi fiocchi. Temperature che nulla avrebbero da invidiare alle termiche invernali. Sia in quota che al suolo. Tornando al quesito precedente la risposta sta nelle dinamiche del Vortice Polare. Un Vortice Polare che ha girato a mille per tutto l’Inverno e che ora sta mollando letteralmente gli ormeggi.

Tutta l’aria gelida accumulatasi sul Circolo Polare Artico avrà modo di spingersi verso sud. Ora, non è detto che sia in grado di andare più a sud dell’Europa centrale, ma le nevicate che potrebbero verificarsi tra Regno Unito, Scandinavia, Danimarca, forse addirittura BeNeLux, Polonia e nord della Germania farebbero parlare di sé.

Ora vi starete chiedendo: sì, ma in tutto ciò l’Italia? L’Italia potrebbe rientrare in giochi pericolosi, in contrasti termici davvero esplosivi. Immaginate se dovesse prima far caldo, poi entrare un po’ di quel freddo. Sarebbero dolori.

Potrebbero verificarsi fenomeni atmosferici violenti o violentissimi, quei fenomeni di cui stiamo parlando da tempo. Temporali e grandinate, nubifragi, vento, ovviamente temperature in caduta libera.

Non sappiamo se tutto ciò ci riguarderà, certo è che l’evoluzione d’inizio maggio andrà monitorata con estrema attenzione e anche qualora non dovesse riguardarci ci sarebbero zone d’Europa che potrebbero scrivere la storia.