Partiamo dal presupposto che stiamo parlando di scenari meteo climatici che se confermati avrebbero dell’incredibile.

Partiamo anche da un altro presupposto: stiamo ragionando, con voi, su ipotesi e non su certezze né tanto meno su previsioni. Le previsioni verranno fatte quando sarà il momento, non certo ora. Non possiamo sapere come sarà il tempo da qui a due settimane, possiamo solamente teorizzare scenari sulla base di indicazioni modellistiche.

Bene, tali indicazioni – da qualche giorno a questa parte – sembrano puntare con decisione in direzione del freddo. Freddo artico, freddo invernale, freddo insolito. Magari non così tanto insolito se si considerano le dinamiche che hanno interessato il Vortice Polare, ma stiamo parlando pur sempre di condizioni meteo climatiche pazzesche.

Il freddo potrebbe prendere piede prima sul Nord Europa, poi sui settori centrali del vecchio continente. Da lì, causa spostamento dell’Alta Pressione delle Azzorre in pieno Atlantico, potrebbe intraprendere la strada del Mediterraneo. Sapete che significa? Che se quell’aria fredda dovesse riuscire a sconfinare sui nostri mari scatenerebbe un putiferio.

Peraltro prima potrebbe far caldo, qui da noi sia chiaro, quindi immaginate che cosa potrebbe succedere se dal caldo si passasse improvvisamente a quel freddo… I contrasti termici sarebbero enormi e potrebbero generare fenomeni atmosferici decisamente violenti. Allora sì che temporali e grandinate potrebbero rappresentare una fonte di preoccupazione.

Torneremo a parlarne, non appena i modelli previsionali riusciranno a darci un’idea più precisa del grado di coinvolgimento delle nostre regioni saremo qui a darvi conto dei dettagli previsionali.