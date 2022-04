Siamo dentro al colpo di coda dell’Inverno. Ma a ben vedere, se dovessimo focalizzarci solamente sulle condizioni meteo in atto, potremmo essere portati a pensare che sta arrivando la stagione invernale. Invece no, siamo ad aprile, il 2 aprile per essere esatti.

Eppure può succedere. Può succedere che anche in Primavera inoltrata – vi sono state annate che videro la neve cadere nell’ultima decade – che l’Inverno si ripresenti alle porte d’Italia. Inverno vero, Inverno duro e crudo, Inverno artico.

Sta succedendo qualcosa di simile a ciò che accadde a fine novembre 2021, quando una pesantissima irruzione artica determinò un severo peggioramento sui settori occidentali d’Italia. Anche all’epoca nevicò a bassissima quota. Possiamo citare la Sardegna, che in quei giorni ricevette nevicate eccezionali per il periodo, ciò che sta accadendo proprio in queste ore.

Poi ci sono i temporali. Anche questi previsti, anche questi in linea con le aspettative. Non scordiamoci che i giorni scorsi faceva caldo a causa dell’aria caldo umida africana, poi d’improvviso è arrivato il freddo ed è assolutamente normale che i contrasti termici scatenino fenomeni di un certo tipo.

La neve, nelle prossime ore, continuerà a cadere a bassissima quota in diverse regioni del Centro Nord, mentre al Sud le temperature saranno leggermente più alte ma nevicherà pur sempre a quote interessanti. Andrà meglio sulle adriatiche e le ioniche, perché in presenza di una circolazione occidentale trattasi di zona sottoesposte.

Per un miglioramento occorrerà attendere domenica, quando continuerà sì a far freddo ma le schiarite pian piano prenderanno il sopravvento.