Si ragiona su quel che potrebbe accadere a cavallo tra fine aprile e inizio maggio. Ipotesi, certo, ma dai modelli previsionali stanno arrivando le prime interessanti indicazioni e il quadro meteo climatico potrebbe subire non pochi scossoni.

Scossoni dovuti alla grande variabilità atmosferica che ci sta interessando ormai da settimane, variabilità che nelle prossime ore sarà decisamente esasperata. Ci aspettiamo un peggioramento davvero imponente, che porterà con sé non pochi nubifragi ma soprattutto temporali e grandinate. Le prime grandinate di stagione.

Poi la novità, ovvero il peggioramento anche del fine settimana e rischia di compromettere il ponte del 25 aprile. Ma avremo modo di riparlarne.

Per quanto riguarda il poi, ovvero il post peggioramento, i centri di calcolo internazionali stanno cercando di fornirci dettagli su come potrebbe essere il tempo e per il momento non c’è ancora chiarezza. Si passa da proiezioni orientate all’Anticiclone Africano a proiezioni orientate su nuovi affondi depressionari.

L’elemento comune, tuttavia, è dato proprio dagli affondi che dovrebbero comunque esserci, ma molto dipenderà dalla traiettoria ciclonica. Perché potremmo passare da ulteriori consistenti peggioramenti a strutture anticicloniche africane capaci di regalarci le prime ondate di caldo anomale.

Ecco, su quest’ultimo punto possiamo dirvi che sul caldo siamo pronti a scommettere qualche euro. Attenzione in particolare ai primi di maggio, perché il caldo potrebbe arrivare di colpo senza alcun preavviso. Stiamo parlando di caldo intenso, di caldo capace di far salire le temperature oltre 30°C. Non con afa, non è ancora il momento, ma avremo modo di riparlarne qualora dovessero giungere conferme modellistiche.