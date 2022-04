Chi nutriva qualche perplessità sul fatto che l’inverno potesse bussare tardivamente alle porte dell’Italia dovrà ricredersi.

Le condizioni meteo, piaccia o non piaccia, non sono per niente stabili e promettono battaglia. Ricordate quando, settimane fa, si ragionava statisticamente sulla possibilità che a Pasqua potesse arrivare il freddo? Detto fatto.

I modelli previsionali si sono allineati, un po’ tutti i centri di calcolo internazionali puntano decisi in direzione est. Ovvero del freddo da est. Sarà una toccata e fuga? Probabilmente sì, d’altronde siamo in piena primavera e pensarla diversamente non avrebbe senso. Ciò non toglie, è bene dirlo, che possa fare molto freddo.

Trattandosi di aria fredda proveniente dai quadranti orientali si farà sentire eccome, portando probabilmente anche qualche nevicata a bassa quota. A differenza della pregressa ondata di freddo, artica, stavolta potrebbero essere le regioni adriatiche quelle in prima linea. Da valutare le precipitazioni, ma poco importa, il freddo sarà pienamente invernale.

Poi tutto finito? Tornerà la vera primavera? Probabilmente sì, anche se per tutto aprile possiamo mettere in preventivo altre azioni fredde. Ovviamente più si andrà avanti con la stagione e più sarà difficile avere a che fare con la neve a bassa quota, fatto sta che potrebbe fare ancora freddo.

E il caldo? Potrebbe ripresentarsi anche l’aria caldo umida africana. Diciamo che gli sbalzi termici potrebbero essere fin troppo consistenti e dovremo stare molto attenti ai fenomeni che potrebbero eventualmente scatenarsi. Fenomeni ovviamente violenti.