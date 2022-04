Nell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite c’è consenso scientifico per descrivere le variazioni a lungo e a breve termine che l’attività solare svolge sul Pianeta Terra. Ma se sino all’epoca preindustriale questo aveva un rilevante effetto, si veda anche l’avvento della Piccola Era Glaciale, attualmente i cicli solari hanno un ruolo estremamente ridotto rispetto a tale epoca, sul clima terrestre.

Il riscaldamento dovuto all’aumento dei livelli di gas serra prodotti dall’uomo è in realtà molte volte più forte di qualsiasi effetto dovuto alle recenti variazioni dell’attività solare. Questo è il responso della scienza, ciò ci deve far riflettere sul futuro e le attuali scelte, che dettate da un conflitto in Europa, potrebbero velocizzare un cambio di rotta nell’uso di combustibili fossili per generare energia, compresa quella elettrica.

Per più di 40 anni i satelliti hanno osservato la produzione di energia del Sole. Questa è aumentata o diminuita di meno dello 0,1% durante tale periodo. Dal 1750, il riscaldamento provocato dai gas serra derivanti dalla combustione di combustibili fossili da parte dell’uomo è oltre 50 volte maggiore del leggero riscaldamento extra o raffreddamento derivante dalle oscillazioni di energia che è giunto dal Sole nello stesso intervallo di tempo.

Si parla del prossimo avvio di un “grande minimo solare”. Questo causerà un raffreddamento, e la domanda che viene spontanea è se rallenterà il riscaldamento globale.

Il Sole sta attualmente vivendo un livello inferiore di attività delle macchie solari. Alcuni scienziati ipotizzano che questo potrebbe essere l’inizio di un Grande Minimo Solare, ovvero un periodo di bassa attività solare della durata di decenni se non secoli. Come definito dagli esperti, con i dati rilevati, quindi numeri certi e non ipotetici, è stato svolto uno studio sull’impatto di tale evento sul clima terrestre.

Ma se al momento è l’astronomia che deve dare informazioni, in media i sostiene che non ci sono prove sufficienti a sostegno della previsione di un prossimo grande minimo solare. Rammentiamo che durante un grande minimo, il magnetismo solare diminuisce, le macchie solari appaiono di rado e meno radiazioni ultraviolette raggiungono la Terra.

Il più grande evento recente è stato il “Minimo di Maunder” che durò dal 1645 al 1715, e si sovrappose alla “Piccola Era Glaciale”, un evento climatico avvenuto dal XIII alla metà del XIX secolo. Quando ampie aree del Globo registrarono un abbassamento della temperatura, ed i ghiacciai si estesero a dismisura, compresi quelli alpini, ove alcuni villaggi dovettero essere abbandonati.

Mentre gli scienziati continuano a ricercare se un minimo solare di lunga durata possa aver contribuito a raffreddare il clima, ci sono poche prove che il minimo di Maunder abbia innescato la Piccola Era Glaciale, o almeno non del tutto e da solo. In particolare, la Piccola Era Glaciale iniziò prima del Minimo di Maunder.

Le attuali teorie su ciò che ha causato la Piccola Era Glaciale considerano che una varietà di eventi potrebbe aver contribuito, con le fluttuazioni naturali nella circolazione oceanica, i cambiamenti nell’uso del suolo da parte dell’uomo e il raffreddamento dovuto all’energia del Sole meno attiva; nel complesso, il raffreddamento causato dagli aerosol vulcanici probabilmente ha giocato il ruolo del protagonista.

Diversi studi negli ultimi anni hanno esaminato gli effetti che un altro Grande Minimo Solare potrebbe avere sulle temperature della superficie globale. Questi studi hanno suggerito che un minimo di lunga durata potrebbe raffreddare il pianeta fino a 0,3 gradi C, questo, nella migliore delle ipotesi, e rallenterebbe ma non invertirebbe il riscaldamento globale causato dall’uomo.

Ci sarebbe un piccolo calo di energia che raggiunge la Terra; tuttavia, solo tre anni di attuale crescita della concentrazione di anidride carbonica lo compenserebbero. Inoltre, il Grande Minimo Solare sarebbe modesto e temporaneo, con temperature globali in rapido rimbalzo una volta concluso l’evento.

Inoltre, anche un Grande Minimo Solare simile al Minimo Maunder compenserebbe solo parzialmente il riscaldamento causato dall’uomo. Quindi, la replica di una Piccola Era Glaciale è impossibile, sempre che non si sommino altri fattori, come l’esplosione di un super vulcano.