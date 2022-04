In questo articolo non vi diremo quale meteo prevarrà durante la prossima Estate, bensì di quegli eventi non prevedibili dai modelli matematici del clima che influenzano il nostro Pianeta, anche in maniera estrema.

Ebbene, i carotaggi del ghiaccio dell’Antartide e della Groenlandia hanno rivelato che gigantesche eruzioni vulcaniche hanno accompagnato l’ultima grande Era Glaciale. L’origine delle Ere Glaciali è ad oggi fitta di mistero, ci sono molte teorie, ma quello che invece i carotaggi hanno documentato non era noto con il dettaglio che oggi abbiamo.

In merito a ciò sono state prodotte delle relazioni su NATURE e SCIENCE che parlano del contenuto di questo articolo, con dati, grafici, e centinaia di pagine.

Negli ultimi decenni non abbiamo mai assistito a nessuna delle più grandi eruzioni vulcaniche documentate. Il vulcano islandese Eyjafjellajökull che ha paralizzato il traffico aereo europeo nel 2010 fu un evento irrisorio a confronto con le eruzioni identificate più indietro nel tempo. Molte di queste sono state maggiori di qualsiasi eruzione vulcanica degli ultimi 2.500 anni, afferma il Professor Anders Svensson del Niels Bohr Institute dell’Università di Copenaghen.

Vi chiederete perché buia Estate e non buio Inverno. L’Inverno è di per sé visto come una stagione buia e fredda, ma non l’Estate. Avrete di certo sentito parlare dell’anno senza Estate che si ebbe nel 1816, e credetemi, se ciò avvenisse in questa epoca dove il clima si è notevolmente mitigato, sarebbe uno shock per molti di noi.

Dal confronto delle carote di ghiaccio perforate in Antartide e Groenlandia, i ricercatori sono riusciti a stimare la quantità e l’intensità delle eruzioni vulcaniche negli ultimi 60.000 anni.

Ebbene, direte quale importanza hanno tali eventi nel nostro clima, in quello del futuro che tutti ci dicono che è ormai proiettato verso l’aumento della temperatura, lo scioglimento dei ghiacciai e decine di disastri. Ebbene, il clima potrebbe cambiare non solo per le attività delittuose dell’uomo, ma anche per cause naturali, e ben peggio.

I ricercatori hanno individuato ben 85 eruzioni vulcaniche come grandi eruzioni vulcaniche con un impatto globale sul clima. Si stima che sessantanove di queste siano ste più intense dell’eruzione del 1815 del Monte Tambora in Indonesia (quella che originò l’anno senza Estate), che fu la più grande eruzione vulcanica nella storia umana catalogata con una buona sufficienza di informazioni.

Pochi sanno che ce ne fu una terrificante, quella dell’Egeo, accaduta a Santorini nel 1628 a.C., stimata per un VEI 6 o 7. Quella del Tambora ebbe un VEI 7.

Tambora emise così tanto acido solforico nella stratosfera che ha risudasse l’intensità della luce solare in tutto il nostro Pianeta, causando un raffreddamento globale del clima negli anni successivi. L’eruzione causò tsunami, siccità, carestia e almeno 80.000 morti.

La domanda che adesso viene posta è, quando succederà di nuovo?

La nuova sequenza temporale di 60.000 anni di eruzioni vulcaniche ci fornisce statistiche come mai avute. Ora possiamo analizzare che molte più di queste grandi eruzioni si sono verificate durante l’Era Glaciale Preistorica.

Soprattutto, si sa che le grandi eruzioni da VEI 7 a 8 sono sostanzialmente rare. Lo studio ha catalogato una lunga sequenza temporale per sapere quando si sono verificate, anche con la finalità di avere delle stime dei tempi di ritorno di queste disastrose eruzioni.

Svensson, il capo della ricerca, non è pronto a fare previsioni concrete, mentre altri scienziati che si occupano di varie discipline, da anni invece fanno delle stime, per altro anche di vulcani in Italia. Ed è da loro che avremo delle risposte più concrete.

I Campi Flegrei, sopra cui sorge una delle aree più densamente abitate, ebbe un’eruzione vulcanica esplosiva 39.000 anni fa. I tempi di ritorno di un evento simile non sono noti, fatto sta che la stima porta ad un VEI 7 tale eruzione. Un evento tale è meglio non immaginarlo nemmeno.

Secondo la ricerca, 3 eruzioni della più grande categoria conosciuta si sono verificate durante l’intero periodo che abbiamo studiato, le cosiddette eruzioni VEI-8.

Onestà scientifica vuole che non sappiamo se un tale evento avverrà tra cento o poche migliaia di anni secondo coloro che hanno catalogato questi eventi, ma come detto, ci sono altri esperti che iniziano a creare delle stime.

Le eruzioni delle dimensioni di Tambora, Santorini, Campi Flegrei (VEI 7) sembrano scoppiare una o due volte ogni mille anni nell’intero Pianeta, quindi l’attesa potrebbe essere più breve, e i candidati a eruzioni di tale portata sono parecchi nel Mondo.

Ed ecco che la buia Estate è significativamente spiegata, anche perché una o due volte ogni mille anni non significa che dobbiamo prendere quel valore in modo preciso, univoco, anche perché si possono avere a breve distanza di anche meno di pochi anni, due, tre eruzioni VEI 7. Questo è stato documentato dalla ricerca.

Ed è una serie di cataclismi come questo ad aver generato in passato delle Piccole, ma rilevanti Ere Glaciali.

Una sola eruzione vulcanica VEI 7 cambierebbe il clima per alcuni anni, raffreddando le stagioni estive e gli inverni. Se poi ce ne fossero due, potremmo piombare davvero in condizioni meteo di buia Estate assai peggio di quello che avvenne nel 1815.