Leggendo alcuni degli ultimi approfondimenti meteo proposti in molti avrete pensato che si tratti di uno scherzo.

No, non è uno scherzo. Stiamo cercando, come voi, di capire quale sarà il tempo nel corso della prima decade di maggio. Perché da un lato avrebbe senso che possa far caldo – non ci sarebbe nulla di strano – ma tenendo a mente gli scossoni atmosferici in atto non ci sarebbe nulla di strano se dovesse tornare il freddo.

Magari anche la neve, perché no. Ovviamente sui rilievi, non certo alle basse quote. Se dovesse spingersi a bassa quota avrebbe davvero dell’incredibile. Ma in un’era dominata dal riscaldamento globale e dai conseguenti cambiamenti climatici non dovremmo stupirci di nulla. Neppure della neve a bassa quota nel mese di maggio.

Sembrerà strano, ma i modelli previsionali continuano a fiutare un vero e proprio colpo di coda invernale su mezza Europa. Nord e Centro Europa, per capirci. Guardate che dall’Europa centrale alle Alpi è un attimo, dipenderà ovviamente dal tipo di circolazione e dalla collocazione dell’Alta Pressione.

Certo, se l’Alta Pressione – come sembra – dovesse realmente puntare l’Islanda non possiamo escludere nulla. Neppure che il freddo sia capace di spingersi realmente su di noi. Poi eventualmente vedremo di che tipo e quale sarà l’entità di un’eventuale irruzione.

Fatto sta che di questi tempi è bene non trascurare alcuna ipotesi, soprattutto nel momento in cui i centri di calcolo internazionali continuano a battere una traccia per giorni e giorni…