Il prossimo fine settimana è un weekend è piuttosto importante in Italia, quello di Pasqua e Pasquetta. E il meteo è piuttosto seguito per conoscere eventuali attività da programmare.

Quest’anno dopo un inverno molto mite rispetto alla media, ma soprattutto molto asciutto in termini precipitativi, la primavera si sta mostrando estremamente instabile, anche se mancano le precipitazioni che sarebbero tipiche di questa stagione. Stanno prevalendo gli scambi di masse d’aria secondo i meridiani, e quindi si alternano periodi miti a quelli freddi, sotto l’irruzione di aria che viene dalle regioni dell’Artico.

Irruzioni d’aria fredda si stanno alternando, se vi fate caso una alla settimana. E una sorta di ciclo che tende a ripetersi, e quello che vediamo è una sorta di schema di comportamento della circolazione atmosferica.

Ciò è dovuto ad un’anomalia del Vortice Polare che è stata innescata da un tardivo Strat Warming, ovvero un riscaldamento stratosferico, che ha instabilizzato il vortice del Polo Nord. Questo sta innescando anomalie meteo in tutto l’Emisfero nord, con ondate di freddo e anche di caldo anomalo.

Perciò per il fine settimana della Pasqua si potrebbe verificare una nuova irruzione d’aria fredda, ma per ora siamo molto distanti per conoscere nell’intensità e gli effetti, e soprattutto i fenomeni associati. Resta però il dubbio che il prossimo fine settimana sarò quindi caratterizzato da condizioni meteo instabili. Ma ciò non vuol dire che il tempo sarà brutto diffusamente e soprattutto a lungo.

Ben diverso sarebbe stato se la previsione meteo avesse prospettato il transito di perturbazioni oceaniche con profonde aree di bassa pressione, in questo caso avremmo avuto maltempo persistente e piogge anche di lungo durata. Invece, con l’intrusione di aria fredda da nord si manifesta soprattutto l’instabilità atmosferica, che con il riscaldamento del suolo genera temporali. Mentre l’intrusione di aria fredda vento forte.

Tutti fenomeni transitori e di breve durata, ciò ci fa ipotizzare che Pasqua e Pasquetta saranno probabilmente dal meteo in parte incerto, ma tutto sommato neppure tanto male, con giornate ideali per eventuali escursioni, tenendo conto del tempo che potrebbe essere in alcune circostanze anche temporaneamente inclemente, con il rischio che vi sia anche vento molto forte.

Però, una considerazione va fatta, l’irruzione d’aria fredda potrebbe non essere intensa quanto quella che è in atto in questo fine settimana. Però, come detto abbiamo necessità di avere ulteriori informazioni attraverso l’ausilio di modelli matematici; perciò, saremo più precisi nel corso della settimana.

Ora come ora, se avete dei programmi per il prossimo fine settimana non esitate a confermarli, peraltro in alcune località di montagna come le Alpi e varie dell’Appennino, c’è anche la neve. Insomma, ci sono ottime possibilità per poter trascorrere le festività pasquali con serenità, con l’augurio anche che prevalga il sole. Per la pioggia, che è estremamente necessaria di questi tempi, ci auguriamo che giunga copiosa e diffusa quanto prima per lenire la siccità.

Insomma, ci aggiorneremo con il prossimo bollettino meteo per Pasqua e Pasquetta.