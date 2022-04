Diciamo subito che se l’Estate vorrà darci saggio delle proprie potenzialità dovrà faticare non poco. Perlomeno nella prima metà di maggio. Affermazione che ci sentiamo di fare dopo aver valutato le ultimissime proiezioni meteo climatiche modellistiche, le quali confermano una circolazione d’aria fredda capace di condizionare non poco la circolazione atmosferica di mezza Europa.

Per carità, potrebbero verificarsi le prime fiammate d’aria calda e in tal senso possiamo aggiungere che qualche sfuriata africana potrebbe intervenire tra non molto, ma per il momento non sembrano avere caratteristiche di persistenza. Non fin tanto che la circolazione continentale non si disporrà in maniera tale da incentivare strutture anticicloniche coriacee.

Ciò che preoccupa un pochino è la persistenza di certi affondi depressionari sull’Europa sudoccidentale, in particolare tra la Penisola Iberica e il nord Africa. E’ una posizione, lo sappiamo, che in passato – leggasi Estate 2003 (ma non solo) – è stata spesso e volentieri penalizzante. Al momento non è stato così, ma non lo possiamo escludere in futuro.

Fatto sta che, carte alla mano, se l’Estate vorrà prendere il sopravvento fin da subito dovrà sudare non poco. I centri di calcolo internazionali continuano a supportare la tesi del freddo su mezza Europa, almeno sino al 10 maggio. Quindi, facendo due conti, un terzo del mese potrebbe andarsene senza caldo.

Anzi, se certe proiezioni dovessero realizzarsi le temperature potrebbero calare anche qui da noi, attestandosi diffusamente al di sotto delle medie stagionali. Sarebbe qualcosa di clamoroso, considerando con che facilità si realizzano anomalie di segno opposto parlare di freddo fa un po’ impressione.

Insomma, non è ancora arrivato il momento di parlare d’Estate, per quello ci sarà tempo e siamo convinti che quest’anno ci sarà modo di scontrarsi con un’Alta Pressione Africana piuttosto cattiva.