Decine di volte vi abbiamo parlato del mese di aprile, abbiamo evidenziato che avrebbe avuto caratteristiche marzoline, abbiamo anche sottolineato che c’era poca convinzione sulla proiezione che vedeva delle buone precipitazioni. Abbiamo avuto diverse ondate di freddo, anche intense.

In Italia c’è un diffuso deficit pluviometrico, in sintesi è piovuto meno rispetto alla norma. Poi localmente con il transito di talune perturbazioni sono giunte precipitazioni mensili nella media o anche oltre in un brevissimo lasso di tempo. In questo approfondimento non vedremo quelle aree che sono state maggiormente interessate dalle piogge, bensì analizzare che cosa attenderci ancora da questo mese ormai agli sgoccioli.

Ormai i modelli matematici di previsione che prospettano la linea di tendenza del mese di aprile sono di buona affidabilità, essendo ormai questo mese verso il termine. Vediamo che secondo le previsioni, tenderanno ad affluire soprattutto sulle regioni centrali e meridionali, isole comprese, masse d’aria provenienti dall’africa che tenderanno a far salire i termometri probabilmente verso la media o appena oltre la norma. Però, nessun’ondata di calore è attesa sul nostro paese, se non qualche sbuffo verso la Sicilia.

Ciò che invece è una novità, e che si sta ripetendo varie volte, e che vedremo anche nei prossimi giorni, specie quando si avvicinerà una nuova bassa pressione che insisterà stavolta in Algeria, sarà l’invasione di sabbia proveniente dal Sahara in sospensione sull’atmosfera. Questo fatto che abbiamo già analizzato, sembra essere diventato una costante di questi mesi, una novità, un qualcosa che probabilmente abbiamo trascurato in passato analizzando i cambiamenti climatici che ci sarebbero stati.

Un altro aspetto del cambiamento climatico è l’estrema irregolarità pluviometrica, e la stiamo sottolineando da tempo, anche perché è causa di periodi dove non piove a lungo, mentre poi in fasi piuttosto ristrette si registrano precipitazioni esagerate.

Aprile 2022 due si chiuderà in molte regioni italiane con un deficit di pioggia, solo alcune andranno a recuperare quello che sarebbe dovuto venire durante l’arco del mese.