Se guardiamo le mappe di previsione abbiamo la conferma, giorno dopo giorno, che le condizioni meteo climatiche potrebbero riservare colpi di scena uno dietro l’altro.

Freddo, poi caldo, poi ancora freddo, poi forse di nuovo caldo. Dirimere la questione non è semplice, è un periodo di estrema variabilità che contempla grandi turbolenze a livello atmosferico. E’ bene non sottovalutare minimamente ciò che sta accadendo sull’Europa settentrionale, dove molto probabilmente continuerà a fare molto freddo sino a metà aprile. Forse anche dopo.

Perché dobbiamo tenere in considerazione questa situazione? Beh, perché quanto sta per accadere lo stiamo vedendo. Sta per irrompere un colpo di coda invernale incredibile e potrebbe non essere l’ultimo. Alcuni centri di calcolo internazionali vedono altro freddo, magari non così intenso ma sempre di freddo si tratterebbe.

Poi c’è chi evidenzia la netta contrapposizione tra i primi tentativi d’ingresso dell’Anticiclone Africano e il freddo a nord delle Alpi. Contrasti termici potenzialmente paurosi, che potrebbero generare condizioni meteo climatiche davvero estreme.

Ci stiamo focalizzando, già da qualche giorno, sui temporali e continueremo a farlo perché i temporali potrebbero rappresentare una delle manifestazioni atmosferiche più importanti delle prossime settimane. La stagione della grandine è ormai alle porte, in alcune zone d’Europa sta già cominciando ma potrebbe iniziare tra non molto anche sulle nostre regioni.

Non ci annoieremo, questo è certo. Così come è certo che avremo quelle precipitazioni che sono mancate durante l’Inverno. Se basteranno a mettere fine alla siccità lo vedremo a giochi fatti, ma quel che è certo è che la Primavera sta per esplodere con tutto il suo potenziale.