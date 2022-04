Il Sud del Mondo esce dalla stagione estiva e si inoltra nell’autunno. Varie regioni vivono questo periodo come stagione delle piogge, tra cui l’Australia orientale, dove invece le alluvioni c’erano state in piena estate, nell’equivalente del nostro agosto, quando di certo non dovrebbe piovere così esageratamente.

Adesso è l’ora del sud Africa. La provincia sudafricana del KwaZulu-Natal ha dichiarato lo stato di emergenza dopo le devastanti inondazioni che hanno causato la morte di oltre 300 persone. Il disastro è già stato definito una delle peggiori tempeste meteo nella storia del Sud Africa.

I funzionari località sottolineato che l’entità della tempesta non ha precedenti noti.

Gli scienziati hanno di recente pubblicato un’analisi delle tempeste nella regione, concentrandosi sul vicino Mozambico, nonché sul Madagascar e sul Malawi. La ricerca, pubblicata da World Weather Attribution, sottolinea come la crisi climatica in atto stia rendendo queste tempeste più intense e distruttive. Vi avevamo parlato in passato di terribili temporali che abbattevano edifici, tra cui scuole causando vittime anche tra gli alunni. E tali eventi meteo si sono avuti ancora una volta nel recente.

Gli scienziati, inoltre sostengono che gli uragani nell’Atlantico stanno diventando più forti e si presentano con maggiori precipitazioni. Queste cadono in tempi brevi causando dissesto idrogeologico, alluvioni devastanti.

Le cause di questa novità è il cambiamento climatico causato dalle attività umane.

L’aumento dell’intensità della tempesta mette ancora più a rischio coloro che sono già a rischio in alcuni Paesi perché esposti a tali tempeste.

Lo studio conferma che le piogge sono più intense e c’è meno tempo per le persone per riprendersi prima che giunga un successivo disastro. Roop Singh, del Red Cross Red Crescent Climate Center e coautore dello studio in Sud Africa, e sostiene che dobbiamo investire nelle infrastrutture, nei sistemi e nelle aree dove le persone sono più vulnerabili al meteo estremo, in modo che possano resistere a tempeste di maggiore intensità.