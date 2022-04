METEO SINO AL 9 APRILE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Una circolazione depressionaria indugia ancora sull’Italia, alimentata da residue correnti artiche che comportano meteo invernale. Il ciclone invernale è in ridimensionamento con ultime nevicate a quote localmente collinari su alcuni tratti alpini e appenninici. Questa ondata invernale tenderà a ridimensionarsi e ad abbandonare definitivamente la scena in avvio di settimana.

Masse d’aria più miti di matrice afro-mediterranea si faranno sentire soprattutto al Sud. Il richiamo africano sarà incentivato dall’isolamento di un vortice depressionario sul Mediterraneo Occidentale. L’avanzata di quest’area di bassa pressione sarà causa di un probabile peggioramento a metà settimana, destinato probabilmente al Centro-Sud.

AVVIO SETTIMANA CON QUALCHE PIOGGIA E RIALZO TERMICO

Come già accennato, la circolazione ciclonica invernale perderà importanza ed avremo il graduale afflusso d’aria più mite con temperature in risalita a partire dalle regioni meridionali. Lo scenario resterà ancora in parte dominato da una residua instabilità, poiché nonostante l’aumento della pressione non avremo ancora l’insediamento di un vero e proprio anticiclone.

Il tempo si presenterà incerto, con transito di copertura nuvolosa più compatta tra la Sardegna e le regioni del Sud. Non mancherà qualche precipitazione passeggera, ma di debole intensità. Una certa variabilità indugerà anche al Nord, principalmente sulle Alpi e zone adiacenti dove si registrerà qualche fenomeno nella prima parte di lunedì, a carattere nevoso dai 700 metri.

VERSO CONTESTO PRIMAVERILE, NUOVI PASSAGGI PIOVOSI

Nei primi giorni della settimana una depressione tenderà a localizzarsi sull’Africa Nord-Occidentale. L’Italia sarà proprio nel mezzo fra un richiamo di correnti più tiepide meridionali e l’aria fredda residua, con l’anticiclone che prenderà parzialmente il sopravvento. I flussi meridionali tenderanno ad interagire con nuove infiltrazioni d’aria più fresca atlantica da ovest.

Nella parte centrale della settimana, fra mercoledì 6 e giovedì 7 Aprile, questa confluenza di masse d’aria diverse favorirà il transito di un fronte instabilità verso il Centro-Sud, con qualche pioggia o temporale. Il peggioramento sarà causato dall’evoluzione verso est della saccatura con fulcro sul Marocco.

ANTICICLONE IN AFFERMAZIONE ENTRO IL WEEKEND

Il passaggio instabile di metà settimana vedrà l’ingresso d’aria più fresca che spodesterà i flussi africani al Sud. Questo scenario sarà da confermare, ma vedrebbe il Nord del tutto ai margini e quindi in una situazione di tempo asciutto che non risolverebbe la grave siccità sempre presente. Le poche precipitazioni degli ultimi giorni non hanno risolto il problema.

Le notizie a tal riguardo non sono buone, anche perché poi nel corso della seconda parte della settimana sembra probabile la rimonta da ovest di un campo anticiclonico. Ne deriverà un tempo più stabile, con temperature in progressivo aumento a causa dell’apporto di una componente di flussi caldi nord-africani.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La possibile rimonta anticiclonica dominerà il tempo sul finire della settimana, verso la domenica delle Palme. Sarà però una fase probabilmente temporanea. Repentini cambiamenti del tempo sono una caratteristica della primavera. I contrasti fra nuove discese d’aria fredda e le rimonte d’aria calda nord-africana potrebbero caratterizzare il meteo della Settimana Santa.