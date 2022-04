METEO SINO AL 10 APRILE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Cala il sipario sull’ondata di freddo invernale del weekend, che tende ad abbandonare la scena pur con meteo che resta improntato ad una spiccata variabilità. Non c’è infatti un immediato insediamento dell’alta pressione, ma l’Italia di correnti occidentali più umide ed instabili. Masse d’aria più miti di matrice afro-mediterranea sono in risalita verso il Sud Italia.

Il richiamo africano risulta incentivato dall’isolamento di un vortice depressionario tra la Penisola Iberica ed il Marocco. L’avanzata di quest’area di bassa pressione sarà causa di un probabile peggioramento a metà settimana, destinato probabilmente al Centro-Sud. Successivamente, dopo metà settimana, l’Italia sarà contesa tra l’anticiclone ed un flusso umido occidentale.

MIGLIORAMENTO METEO SOLO PARZIALE

Lo scenario d’inizio settimana rimane ancora caratterizzato da una residua instabilità, poiché nonostante l’aumento della pressione non avremo ancora una circolazione atmosferica stabile. Il tempo si presenterà incerto, con transito di copertura nuvolosa più compatta tra la Sardegna e le regioni del Sud per la risalita d’aria più umida afro mediterranea.

Non mancherà qualche precipitazione passeggera, ma di debole intensità. L’Italia sarà proprio nel mezzo fra un richiamo di correnti più tiepide meridionali e l’aria fredda residua, con l’anticiclone che prenderà parzialmente il sopravvento martedì, prima di dover far fronte all’arrivo di una perturbazione da ovest, legata al vortice iberico.

PASSAGGIO PERTURBATO NEL MEZZO DELLA SETTIMANA

I flussi meridionali tenderanno ad interagire con nuove infiltrazioni d’aria più fresca atlantica da ovest. Nella parte centrale della settimana, fra mercoledì 6 e giovedì 7 Aprile, questa confluenza di masse d’aria diverse favorirà il transito di un fronte instabilità verso il Centro-Sud, con qualche pioggia o temporale.

Il peggioramento sarà causato dall’evoluzione verso est della saccatura con fulcro sul Marocco, che verrà agganciata dal flusso delle correnti atlantiche. Questa perturbazione non produrrà conseguenze sul Nord Italia, se non limitate precipitazioni sui settori alpini, e pertanto non vi è alcuna svolta rispetto al grave problema delle siccità dovuta alla mancanza di piogge invernali.

TRA ANTICICLONE E INFILTRAZIONI ATLANTICHE

Nel corso della seconda parte della settimana sembra probabile la rimonta da ovest di un campo anticiclonico, ma l’Italia sarà contesa con le umide correnti atlantiche. Ne deriverà un tipo di tempo lievemente variabile, in prevalenza asciutto a parte qualche limitata precipitazione più probabile lungo i versanti tirrenici.

Le temperature si assesteranno su valori miti tipicamente primaverili, con tendenza ad un ulteriore progressivo aumento verso il weekend delle Palme a causa dell’apporto di una componente di flussi caldi nord-africani. Ci sarà infatti il possibile rinforzo di un anticiclone di matrice subtropicale, che potrebbe caratterizzare il tempo della prossima settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Repentini cambiamenti del tempo sono una caratteristica della primavera. I contrasti fra le rimonte d’aria calda nord-africana e le correnti atlantiche potrebbero caratterizzare il meteo della Settimana Santa. Non è infatti da escludere l’ingresso di una nuova perturbazione da ovest, che potrebbe riportare le piogge anche sul Nord Italia.