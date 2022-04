POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Siamo dentro all’Inverno, eppure è il 2 di aprile. Fatto sta che le condizioni meteo climatiche, così come ampiamente previsto giorni addietro, hanno subito un vero e proprio stravolgimento. Da un lato l’Atlantico, dall’altro lato soprattutto l’Artico che si sta fiondando con furia sul nostro Paese.

Nei prossimi giorni, com’è giusto che sia, le temperature riprenderanno a salire portandosi su valori più consoni al periodo ma difficilmente andremo incontro a un miglioramento duraturo. I modelli matematici, chi più chi meno, ci mostrano variabilità atmosferica tipica di questo periodo.

Potrebbero alternarsi momenti di caldo anomalo, causa promontorio anticiclonico africano, a improvvisi ritorni del freddo. Freddo che potrebbe riservarci ancora delle sorprese.

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto siamo dentro al colpo di coda invernale ed è un colpo di coda di quelli seri. Sta nevicando, giusto per farvi un esempio, a quote collinari su gran parte della Sardegna. Ma nevicherà anche lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi, sempre a bassa quota.

Il freddo sta riuscendo a penetrare con decisione sul Mediterraneo e le temperature ne stanno chiaramente risentendo. Un vero e proprio crollo, che terrà le temperature al di sotto delle medie stagionali almeno sino a lunedì.

Dopodiché ci aspettiamo un rialzo e potrebbe trattarsi di un rialzo consistente a causa di aria caldo umida africana, ma anche in questo caso potrebbe trattarsi di una fiammata temporanea.

FORTI CONTRASTI

I modelli matematici si stanno dividendo sulla possibile evoluzione meteo climatica delle prossime 2 settimane, ma sussistono enormi incertezze anche per la prossima di settimana. Difatti alcuni centri di calcolo internazionali ci dicono che potrebbe tornare un po’ di freddo, altri che l’Alta Pressione potrebbe prendere temporaneamente il sopravvento.

La nostra idea è che si possano verificare forti sbalzi termici: da un lato le correnti oceaniche, dall’altro lato l’aria caldo umida africana, poi ci sarà un enorme nucleo gelido artico sul Nord Europa e quest’ultimo potrebbe letteralmente scompigliare le carte in tavola.

Vedremo quel che succederà, fatto sta che emerge un trend votato alla variabilità atmosferica tipicamente primaverile.

IN CONCLUSIONE

La Primavera sta entrando nel vivo e a differenza di quanto accaduto d’Inverno almeno sta portando un po’ di precipitazioni. Ciò che è mancato nei mesi precedenti, dominati come ben sappiamo dall’Alta Pressione.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.