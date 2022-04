WhatsApp si schiera definitivamente contro le fake-news e la diffusione delle informazioni poco accurate apportando un’importante novità della prossima versione beta per iOS e Android.

Di che si tratta? Al fine di limitare al massimo l’inoltro compulsivo di news spesso non accertate, WhatsApp introdurrà una funzione che non permetterà ai componenti di un gruppo di inoltrare a loro volta un contenuto condiviso da una persona.

Quindi, in pratica, l’utente che condivide un contenuto su un gruppo può avere un maggior controllo sulla sua diffusione decidendo in anticipo di non permettere ad altri dello stesso gruppo di condividerlo su altri gruppi ai quali appartengono, innescando una dinamica che potrebbe avere risultati deleteri e dannosi.

Questa funzione può essere applicata solo ai messaggi già inoltrati e, ovviamente, non impedirà all’autore del contenuto originale di condividerlo con altri amici o utenti. D’altronde, si può sempre ricopiare il contenuto e inoltrarlo. Ma servono capacità tecniche e voglia di comporre una tale azione.

Tuttavia, la novità è nobile, se non altro, abbatterà la diffusione della catena di post che a volte diffamano persone e aziende. Purtroppo, la stessa proprietà, nella piattaforma Facebook niente di valido svolge per ridurre l’inserimento di commenti che si rivelano fuorvianti.

Per tanti, oggi l’informazione si ottiene da Facebook, o dai vari titoli che pubblicano i giornali, essendo questi in gran parte consultabili a pagamento per effetto della crisi dell’editoria. Perciò, l’immissione di commenti da parte anche di utenti fake genera spesso disinformazione alle masse che non sono propense a informarsi dalle giuste fonti.

Questo nuovo aggiornamento in WhatsApp avrà decisamente un impatto significativo sulla qualità del flusso di informazioni, articoli web, notizie e altri contenuti multimediali che viaggiano per mezzo della più grande e conosciuta piattaforma di messagistica mondiale, per altro, ad oggi gratuita e priva di pubblicità.